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Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике"

Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике" - РИА Новости, 01.02.2022

Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике"

Вечер, посвященный фотографу и журналисту Юрию Росту, пройдет в театре "Современник" в день его рождения 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:45

2022-02-01T10:45

2022-02-01T10:45

культура

марина неелова

юрий рост

современник (театр)

виктор рыжаков

галина волчек

новости культуры

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вечер, посвященный фотографу и журналисту Юрию Росту, пройдет в театре "Современник" в день его рождения 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Формат специального вечера соединяет в себе черты документального и художественного высказывания: это не творческая встреча в привычном понимании, а открытый диалог о людях и жизни, поводом которого стал день рождения Роста. Идея провести день рождения в "Современнике" родилась не случайно. На протяжении всего существования театра Рост остается важной частью его судьбы: на его глазах завоевывали славу и зрительскую любовь артисты, режиссеры, драматурги, театр переживал разные периоды, меняясь и прокладывая свой путь.Хроника развития "Современника" отражена в фотографиях Роста: здесь и портрет молодой Марины Нееловой рядом с Фаиной Раневской, а вот она уже много лет спустя примеряет образ Башмачкина из гоголевской "Шинели" в своей гримерке. В числе его работ - многоликий снимок всей труппы и последний пронзительный портрет Галины Волчек в пустом зрительном зале."Юрий Рост - не только большой друг театра, но и тот, с кем многие поколения современниковцев ведут непрекращающийся диалог. Великий провокатор, умеющий ловко перевернуть привычный взгляд на мир, тот, чье чуткое внимание к человеку и ко времени завораживает и бесконечно удивляет. Человек- эпоха", - сказал худрук театра Виктор Рыжаков. По его словам, Рост является носителем уникальной картины мира – своего внутреннего театра, и 1 февраля все станут зрителями в этом особенном театре, каждый сможет забрать с собой что-то свое.Героями вечера, с которыми зрители смогут познакомиться через фотографии и рассказы Роста, станут Ахмадулина, Уланова, Неелова, Фрейндлих, Плисецкая, Герман, Данелия, Габриадзе, Окуджава и другие.

https://ria.ru/20210429/sovremennik-1730441494.html

https://ria.ru/20211001/sovremennik-1752719675.html

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марина неелова, юрий рост, современник (театр), виктор рыжаков, галина волчек, новости культуры