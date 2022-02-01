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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220201/rost-1770432143.html
Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике"
Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике" - РИА Новости, 01.02.2022
Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике"
Вечер, посвященный фотографу и журналисту Юрию Росту, пройдет в театре "Современник" в день его рождения 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:45
2022-02-01T10:45
культура
марина неелова
юрий рост
современник (театр)
виктор рыжаков
галина волчек
новости культуры
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вечер, посвященный фотографу и журналисту Юрию Росту, пройдет в театре "Современник" в день его рождения 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Формат специального вечера соединяет в себе черты документального и художественного высказывания: это не творческая встреча в привычном понимании, а открытый диалог о людях и жизни, поводом которого стал день рождения Роста. Идея провести день рождения в "Современнике" родилась не случайно. На протяжении всего существования театра Рост остается важной частью его судьбы: на его глазах завоевывали славу и зрительскую любовь артисты, режиссеры, драматурги, театр переживал разные периоды, меняясь и прокладывая свой путь.Хроника развития "Современника" отражена в фотографиях Роста: здесь и портрет молодой Марины Нееловой рядом с Фаиной Раневской, а вот она уже много лет спустя примеряет образ Башмачкина из гоголевской "Шинели" в своей гримерке. В числе его работ - многоликий снимок всей труппы и последний пронзительный портрет Галины Волчек в пустом зрительном зале."Юрий Рост - не только большой друг театра, но и тот, с кем многие поколения современниковцев ведут непрекращающийся диалог. Великий провокатор, умеющий ловко перевернуть привычный взгляд на мир, тот, чье чуткое внимание к человеку и ко времени завораживает и бесконечно удивляет. Человек- эпоха", - сказал худрук театра Виктор Рыжаков. По его словам, Рост является носителем уникальной картины мира – своего внутреннего театра, и 1 февраля все станут зрителями в этом особенном театре, каждый сможет забрать с собой что-то свое.Героями вечера, с которыми зрители смогут познакомиться через фотографии и рассказы Роста, станут Ахмадулина, Уланова, Неелова, Фрейндлих, Плисецкая, Герман, Данелия, Габриадзе, Окуджава и другие.
https://ria.ru/20210429/sovremennik-1730441494.html
https://ria.ru/20211001/sovremennik-1752719675.html
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марина неелова, юрий рост, современник (театр), виктор рыжаков, галина волчек, новости культуры
10:45 01.02.2022
 
Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике"

Вечер ко дню рождения журналиста Юрия Роста пройдет в "Современнике"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФотограф, журналист Юрий Рост на открытии выставки "Современники "Современника" в рамках фестиваля "Черешневый лес", посвященной 65-летию театра "Современник", в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.
Фотограф, журналист Юрий Рост на открытии выставки Современники Современника в рамках фестиваля Черешневый лес, посвященной 65-летию театра Современник, в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Вечер, посвященный фотографу и журналисту Юрию Росту, пройдет в театре "Современник" в день его рождения 1 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Формат специального вечера соединяет в себе черты документального и художественного высказывания: это не творческая встреча в привычном понимании, а открытый диалог о людях и жизни, поводом которого стал день рождения Роста. Идея провести день рождения в "Современнике" родилась не случайно. На протяжении всего существования театра Рост остается важной частью его судьбы: на его глазах завоевывали славу и зрительскую любовь артисты, режиссеры, драматурги, театр переживал разные периоды, меняясь и прокладывая свой путь.
Фотограф, журналист Юрия Рост на открытии выставки Современники Современника в рамках фестиваля Черешневый лес, посвященной 65-летию театра Современник, в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля 2021, 14:23Культура
Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста
Хроника развития "Современника" отражена в фотографиях Роста: здесь и портрет молодой Марины Нееловой рядом с Фаиной Раневской, а вот она уже много лет спустя примеряет образ Башмачкина из гоголевской "Шинели" в своей гримерке. В числе его работ - многоликий снимок всей труппы и последний пронзительный портрет Галины Волчек в пустом зрительном зале.
"Юрий Рост - не только большой друг театра, но и тот, с кем многие поколения современниковцев ведут непрекращающийся диалог. Великий провокатор, умеющий ловко перевернуть привычный взгляд на мир, тот, чье чуткое внимание к человеку и ко времени завораживает и бесконечно удивляет. Человек- эпоха", - сказал худрук театра Виктор Рыжаков. По его словам, Рост является носителем уникальной картины мира – своего внутреннего театра, и 1 февраля все станут зрителями в этом особенном театре, каждый сможет забрать с собой что-то свое.
Героями вечера, с которыми зрители смогут познакомиться через фотографии и рассказы Роста, станут Ахмадулина, Уланова, Неелова, Фрейндлих, Плисецкая, Герман, Данелия, Габриадзе, Окуджава и другие.
Актриса Чулпан Хаматова и художественный руководитель театра Современник Виктор Рыжаков во время сбора труппы. - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября 2021, 17:52Культура
Худрук "Современника" рассказал о премьерах нового сезона
 
КультураМарина НееловаЮрий РостСовременник (театр)Виктор РыжаковГалина ВолчекНовости культуры
 
 
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