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https://ria.ru/20220201/roskomnadzor-1770540392.html
РКН потребовал удалить статьи с указанием экстремистской деятельности
РКН потребовал удалить статьи с указанием экстремистской деятельности - РИА Новости, 01.02.2022
РКН потребовал удалить статьи с указанием экстремистской деятельности
Роскомнадзор направил в адрес ряда изданий требования удалить информацию, которая распространяется с нарушением законодательства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:15
2022-02-01T20:58
технологии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
журналистика
россия
общество
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил в адрес ряда изданий требования удалить информацию, которая распространяется с нарушением законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.При этом Роскомнадзор не указал, каким именно изданиям направил уведомления. Как сообщается на сайте "Коммерсанта", уведомления от Роскомнадзора получили телеканал "Дождь"* (шесть уведомлений), Znak.com (13), "Медуза"* (17), "Эхо Москвы" (34), "Свободные новости" (9), при этом издание пишет, что речь идет о публикациях "расследований" ФБК**.В ведомстве отметили, что Роскомнадзор получил требование Генпрокуратуры в отношении информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности"."В адрес ряда ресурсов Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления информации, распространяемой с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.Отмечается, что за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена в том числе административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц от 3 до 8 миллионов рублей.Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что телеканал уже удалил информацию."Канал выполнил требования Роскомнадзора, но считает эти требования проявлением цензуры", - сказал Дзядко.* СМИ, выполняющие функции иноагента.** Запрещенная в России организация-иноагент
https://ria.ru/20220201/navalnyy-1770455538.html
https://ria.ru/20220126/yandeks-1769680184.html
https://ria.ru/20220126/rozysk-1769571012.html
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технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), журналистика, россия, общество, фонд борьбы с коррупцией
18:15 01.02.2022 (обновлено: 20:58 01.02.2022)
 
РКН потребовал удалить статьи с указанием экстремистской деятельности

Роскомнадзор получил требование ГП удалить статьи с материалами запрещенных организаций

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил в адрес ряда изданий требования удалить информацию, которая распространяется с нарушением законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
При этом Роскомнадзор не указал, каким именно изданиям направил уведомления. Как сообщается на сайте "Коммерсанта", уведомления от Роскомнадзора получили телеканал "Дождь"* (шесть уведомлений), Znak.com (13), "Медуза"* (17), "Эхо Москвы" (34), "Свободные новости" (9), при этом издание пишет, что речь идет о публикациях "расследований" ФБК**.
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В ведомстве отметили, что Роскомнадзор получил требование Генпрокуратуры в отношении информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности".
"В адрес ряда ресурсов Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления информации, распространяемой с нарушением законодательства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена в том числе административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц от 3 до 8 миллионов рублей.
Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что телеканал уже удалил информацию.
"Канал выполнил требования Роскомнадзора, но считает эти требования проявлением цензуры", - сказал Дзядко.
* СМИ, выполняющие функции иноагента.
** Запрещенная в России организация-иноагент
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