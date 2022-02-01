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Миссия наблюдателей СНГ приступила к работе на референдуме в Белоруссии
Миссия наблюдателей СНГ приступила к работе на референдуме в Белоруссии - РИА Новости, 01.02.2022
Миссия наблюдателей СНГ приступила к работе на референдуме в Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко вручил удостоверения международных наблюдателей на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию республики... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:12
2022-02-01T16:12
в мире
белоруссия
минск
снг
александр лукашенко
цик белоруссии
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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко вручил удостоверения международных наблюдателей на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию республики представителям миссии СНГ, таким образом миссия наблюдателей от Содружества приступила к работе, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня мы вручили первые три удостоверения международных наблюдателей", - сказал глава ЦИК Белоруссии во вторник в Минске, вручая документы представителям миссии наблюдателей от СНГ.Среди тех, кто получил удостоверение международного наблюдателя, - первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов. Он стал руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Белоруссии.Глава ЦИК Белоруссии также отметил, что комиссия направила приглашения наблюдать за референдумом представителям ЦИКов стран СНГ, российская сторона уже подтвердила свое намерение наблюдать за кампанией.Карпенко сообщил, что в стране уже сформированы 153 территориальные комиссии по референдуму, завершается процесс формирования участков для голосования, а до 6 февраля планируется сформировать участковые комиссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220131/belorussiya-1770345815.html
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в мире, белоруссия, минск, снг, александр лукашенко, цик белоруссии
16:12 01.02.2022
 
Миссия наблюдателей СНГ приступила к работе на референдуме в Белоруссии

Миссия наблюдателей СНГ приступила к работе на конституционном референдуме в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко вручил удостоверения международных наблюдателей на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию республики представителям миссии СНГ, таким образом миссия наблюдателей от Содружества приступила к работе, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы вручили первые три удостоверения международных наблюдателей", - сказал глава ЦИК Белоруссии во вторник в Минске, вручая документы представителям миссии наблюдателей от СНГ.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 17:07
Российский ЦИК пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии
Среди тех, кто получил удостоверение международного наблюдателя, - первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов. Он стал руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию Белоруссии.
Глава ЦИК Белоруссии также отметил, что комиссия направила приглашения наблюдать за референдумом представителям ЦИКов стран СНГ, российская сторона уже подтвердила свое намерение наблюдать за кампанией.
Карпенко сообщил, что в стране уже сформированы 153 территориальные комиссии по референдуму, завершается процесс формирования участков для голосования, а до 6 февраля планируется сформировать участковые комиссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:22Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии назначили на 27 февраля
 
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