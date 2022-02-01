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Наука
https://ria.ru/20220201/raketa-1770446100.html
Макет "Ангары-А5М" испытают в 2023 году
Макет "Ангары-А5М" испытают в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2022
Макет "Ангары-А5М" испытают в 2023 году
Электрозаправочный макет ракеты "Ангара-А5М", получивший название "Ангара-НЖ", пройдет испытания на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:42
2022-02-01T14:17
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
ангара (ракета)
космос - риа наука
восточный (космодром)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Электрозаправочный макет ракеты "Ангара-А5М", получивший название "Ангара-НЖ", пройдет испытания на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса"."В течение 2023 года макет пройдет испытания на Восточном", - говорится в сообщении.Как рассказал генконструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева "Роскосмоса") Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба, макет будет нужен для отработки инфраструктуры, чтобы в будущем исключить риски повреждения летной ракеты."НЖ" представляет собой габаритно-массовый макет ракеты "Ангара-А5М" в натуральную величину. Аббревиатура "НЖ" расшифровывается как "наземный жидкостной". Системы, которые участвуют в заправке и подготовке на стартовом комплексе, сделаны в макете полностью функциональными. Также макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции – сборку "пакета" ракеты, стыковку ступеней, проведение пневматических проверок и часть электрических испытаний.Кузнецов отметил, что замечания, которые могут возникнуть при испытаниях с участием "НЖ", будут проанализированы и устранены. В дальнейшем макет намечается использовать в том числе для отработки новых пилотируемых кораблей, пуски которых будут проходить с Восточного.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в августе-сентябре 2022 года на космодром доставят макет "Ангара-НЖ" для испытаний. Тогда глава госкорпорации уточнил, что с "Ангары-НЖ" планируется испытания ракетного блока аварийного спасения (РБАС).Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Его планируется завершить в 2022 году и после испытаний провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" в 2023 году."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, ангара (ракета), космос - риа наука, восточный (космодром)
11:42 01.02.2022 (обновлено: 14:17 01.02.2022)
 
Макет "Ангары-А5М" испытают в 2023 году

Макет "Ангары-А5М" испытают на космодроме Восточный в 2023 году

© Фото : Космический центр "Восточный"/РоскосмосКосмодром Восточный
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Космический центр "Восточный"/Роскосмос
Космодром Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Электрозаправочный макет ракеты "Ангара-А5М", получивший название "Ангара-НЖ", пройдет испытания на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В течение 2023 года макет пройдет испытания на Восточном", - говорится в сообщении.
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Как рассказал генконструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева "Роскосмоса") Сергей Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба, макет будет нужен для отработки инфраструктуры, чтобы в будущем исключить риски повреждения летной ракеты.
"НЖ" представляет собой габаритно-массовый макет ракеты "Ангара-А5М" в натуральную величину. Аббревиатура "НЖ" расшифровывается как "наземный жидкостной". Системы, которые участвуют в заправке и подготовке на стартовом комплексе, сделаны в макете полностью функциональными. Также макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции – сборку "пакета" ракеты, стыковку ступеней, проведение пневматических проверок и часть электрических испытаний.
Кузнецов отметил, что замечания, которые могут возникнуть при испытаниях с участием "НЖ", будут проанализированы и устранены. В дальнейшем макет намечается использовать в том числе для отработки новых пилотируемых кораблей, пуски которых будут проходить с Восточного.
"В настоящее время выпущена конструкторская документация на макет, идет его изготовление на омской площадке Центра Хруничева – производственном объединении "Полет". Уже полностью сварены баки, идут их проверки и сборка универсальных ракетных модулей", - сообщил Кузнецов.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в августе-сентябре 2022 года на космодром доставят макет "Ангара-НЖ" для испытаний. Тогда глава госкорпорации уточнил, что с "Ангары-НЖ" планируется испытания ракетного блока аварийного спасения (РБАС).
Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Его планируется завершить в 2022 году и после испытаний провести первый пуск ракеты "Ангара-А5" в 2023 году.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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