https://ria.ru/20220201/rada-1770457722.html

Спикер Рады сделал замечание депутатам за выступление на английском

Спикер Рады сделал замечание депутатам за выступление на английском - РИА Новости, 01.02.2022

Спикер Рады сделал замечание депутатам за выступление на английском

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал замечание нескольким депутатам, которые выступали с трибуны парламента на английском языке и попросил их... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:25

2022-02-01T12:25

2022-02-01T12:33

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал замечание нескольким депутатам, которые выступали с трибуны парламента на английском языке и попросил их использовать в таких случаях только государственный язык, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник в Раде открылась новая сессия. Группа депутатов из разных фракций вышли к трибуне парламента с государственными флагами западных стран, в частности США, Великобритании и Канады. Они выступали с заявлениями, в которых поблагодарили западных партнеров в Киеве за поддержку Украины на фоне "военной угрозы РФ". Несколько депутатов начали свое выступление на английском языке, после чего в зале другие депутаты начали выражать возмущение, а спикер сделал им замечание."Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут", - сказал Стефанчук.Ранее в Раде предыдущих созывов после ухудшения отношений с Россией спикеры выключали микрофон депутатам - в основном от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" - за выступление на русском языке.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. Украинский парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи реализуются поэтапно.Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Для этого была создана специальная "языковая комиссия", введена должность уполномоченного по его защите.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (от 185 до 247 долларов). В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады обратился в Конституционный суд с просьбой признать закон неконституционным. КС, однако, счел, что закон не нарушает языковые права нацменьшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20220201/zelenskiy-1770454133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/ukraina-1600524783.html

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в мире, киев, сша, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, россия