https://ria.ru/20220201/pvo-1770424179.html
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО - РИА Новости, 01.02.2022
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:58
2022-02-01T09:58
2022-02-01T10:10
в мире
украина
польша
киев
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg
ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.Ранее Солох сообщил о том, что Польша приняла решение передать Украине несколько десятков тысяч штук оборонительного вооружения."Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды", - сказал Солох.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220201/greminger-1770418466.html
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html
украина
польша
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_196:0:1772:1182_1920x0_80_0_0_7fe8f6a15dc7f63aa255ad2307e1384b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
09:58 01.02.2022 (обновлено: 10:10 01.02.2022)
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО
Глава Бюро национальной безопасности Солох: Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО