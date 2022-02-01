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Песков назвал сообщения о подорожании ПЦР-тестов поводом обратить внимание

Песков назвал сообщения о подорожании ПЦР-тестов поводом обратить внимание - РИА Новости, 01.02.2022

Песков назвал сообщения о подорожании ПЦР-тестов поводом обратить внимание

В Кремле уверены, что оперштаб мониторит цены на ПЦР-тесты, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:01

2022-02-01T13:01

2022-02-01T13:17

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Кремле уверены, что оперштаб мониторит цены на ПЦР-тесты, но считает информацию об их резком подорожании поводом обратить внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы обратим на это внимание, но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию, поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание. Спасибо вам за эту информацию", - сказал Песков на вопрос, известно ли в Кремле о проблеме резкого роста цен на ПЦР-тесты.

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