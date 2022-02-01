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Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины - РИА Новости, 01.02.2022
Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
Возможные инциденты в Донбассе нельзя исключать, но на данный момент нет указаний на появление провокаций со стороны Украины в регионе, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T07:10
2022-02-01T07:24
в мире
украина
россия
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможные инциденты в Донбассе нельзя исключать, но на данный момент нет указаний на появление провокаций со стороны Украины в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер."На данный момент в Донбассе все относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня почти нет, их количество сейчас ниже, чем в последние месяцы. И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает", - сказал он.Однако, "в очень накаленной ситуации всегда есть риск провокаций со всех сторон, в том числе, кстати, и со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики". Гремингер добавил, что необходимо также учитывать вероятность того, что такие нарушители могут спровоцировать инциденты под флагом оппонента."И если провокации произойдут, я думаю, важно не реагировать слишком остро, отвечать обдуманно и пропорционально и не обострять ситуацию только на основании, возможно, очень простой и глупой провокации", - подчеркнул эксперт.По его словам, при этом некорректно сравнивать нынешнюю ситуацию вокруг Украины с событиями 2008 года и начала военной кампании во время Олимпиады в Китае."Я не вижу связи с тем, что мы сейчас приближаемся к Олимпийским играм. Я считаю, что это слишком похоже на заговор. Я не верю. Однако в столь поляризованной ситуации, когда у вас есть модель действий "зуб за зуб", вы знаете, внезапно что-то может выйти из-под контроля. Этого вы никогда не можете исключить. И это, наверное, то, чего я боюсь больше всего", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, россия
07:10 01.02.2022 (обновлено: 07:24 01.02.2022)
 
Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины

Экс-генсек ОБСЕ Гремингер не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТомас Гремингер
Томас Гремингер - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Томас Гремингер
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможные инциденты в Донбассе нельзя исключать, но на данный момент нет указаний на появление провокаций со стороны Украины в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"На данный момент в Донбассе все относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня почти нет, их количество сейчас ниже, чем в последние месяцы. И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает", - сказал он.
Однако, "в очень накаленной ситуации всегда есть риск провокаций со всех сторон, в том числе, кстати, и со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики". Гремингер добавил, что необходимо также учитывать вероятность того, что такие нарушители могут спровоцировать инциденты под флагом оппонента.
"И если провокации произойдут, я думаю, важно не реагировать слишком остро, отвечать обдуманно и пропорционально и не обострять ситуацию только на основании, возможно, очень простой и глупой провокации", - подчеркнул эксперт.
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По его словам, при этом некорректно сравнивать нынешнюю ситуацию вокруг Украины с событиями 2008 года и начала военной кампании во время Олимпиады в Китае.
"Я не вижу связи с тем, что мы сейчас приближаемся к Олимпийским играм. Я считаю, что это слишком похоже на заговор. Я не верю. Однако в столь поляризованной ситуации, когда у вас есть модель действий "зуб за зуб", вы знаете, внезапно что-то может выйти из-под контроля. Этого вы никогда не можете исключить. И это, наверное, то, чего я боюсь больше всего", - сказал он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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