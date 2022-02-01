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Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье
Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье - РИА Новости, 01.02.2022
Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье
Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту инцидента в детском саду, где воспитатель, по данным СМИ, сказала детям оплевать ребенка, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:34
2022-02-01T21:34
происшествия
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту инцидента в детском саду, где воспитатель, по данным СМИ, сказала детям оплевать ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что по данному факту прокуратура Ставропольского края проводит проверку, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования."Кроме того, надзорным ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой СУСК РФ по Ставропольскому краю в связи с ненадлежащим оказанием услуг в детском дошкольном учреждении", — отмечено в сообщении.
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происшествия, россия, ставропольский край
21:34 01.02.2022
 
Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье

Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры в Москве
Здание генеральной прокуратуры в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры в Москве. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту инцидента в детском саду, где воспитатель, по данным СМИ, сказала детям оплевать ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.
"В интернете размещены публикации о том, что в одном из детских садов Ставрополя в 2017 году воспитатель позволила неправомерные действия в отношении ребенка. Согласно публикациям, со слов матери ребенка, воспитатель поставила малолетнего в центр круга и сказала детям оплевать его", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту прокуратура Ставропольского края проводит проверку, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
"Кроме того, надзорным ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой СУСК РФ по Ставропольскому краю в связи с ненадлежащим оказанием услуг в детском дошкольном учреждении", — отмечено в сообщении.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи
 
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