https://ria.ru/20220201/proverka-1770577822.html

Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье

Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье - РИА Новости, 01.02.2022

Прокуратура проверит сообщения об унижении ребенка в детсаду на Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту инцидента в детском саду, где воспитатель, по данным СМИ, сказала детям оплевать ребенка, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:34

2022-02-01T21:34

2022-02-01T21:34

происшествия

россия

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ПЯТИГОРСК, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту инцидента в детском саду, где воспитатель, по данным СМИ, сказала детям оплевать ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что по данному факту прокуратура Ставропольского края проводит проверку, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования."Кроме того, надзорным ведомством взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой СУСК РФ по Ставропольскому краю в связи с ненадлежащим оказанием услуг в детском дошкольном учреждении", — отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20220201/proverka-1770576764.html

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происшествия, россия, ставропольский край