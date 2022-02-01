Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/proverka-1770576764.html
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи - РИА Новости, 01.02.2022
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи
Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:20
2022-02-01T21:20
происшествия
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96488/28/964882866_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_07d0e0d27432baa203f2f3ecfd0e70cf.jpg
СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Полтавской в центральном районе Сочи ребенку отрезало палец, когда он катался на качелях."Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказали в ведомстве.Как рассказали в пресс-службе ведомства, у ребенка была травматическая ампутация фаланги.
https://ria.ru/20220201/sobaki-1770575660.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96488/28/964882866_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8ea057c94ed8de2477b245c1da1b853c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи
21:20 01.02.2022
 
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи

Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Полтавской в центральном районе Сочи ребенку отрезало палец, когда он катался на качелях.
"Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказали в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, у ребенка была травматическая ампутация фаланги.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
21:13
Прокуратура проверяет сообщения о нашествии бродячих собак в Новгороде
 
ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала