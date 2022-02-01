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Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи - РИА Новости, 01.02.2022
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи
Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:20
2022-02-01T21:20
2022-02-01T21:20
происшествия
сочи
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СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Полтавской в центральном районе Сочи ребенку отрезало палец, когда он катался на качелях."Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказали в ведомстве.Как рассказали в пресс-службе ведомства, у ребенка была травматическая ампутация фаланги.
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происшествия, сочи
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи
Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи
СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Полтавской в центральном районе Сочи ребенку отрезало палец, когда он катался на качелях.
"Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказали в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, у ребенка была травматическая ампутация фаланги.