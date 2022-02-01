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Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи

Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи - РИА Новости, 01.02.2022

Полиция начала проверку после того, как ребенку отрезало палец в Сочи

Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:20

2022-02-01T21:20

2022-02-01T21:20

происшествия

сочи

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СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту инцидента, в ходе которого ребенку отрезало палец на детской площадке в Сочи во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УВД.Ранее в социальных сетях появилась информация, что на улице Полтавской в центральном районе Сочи ребенку отрезало палец, когда он катался на качелях."Сотрудники отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказали в ведомстве.Как рассказали в пресс-службе ведомства, у ребенка была травматическая ампутация фаланги.

https://ria.ru/20220201/sobaki-1770575660.html

сочи

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи