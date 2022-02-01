https://ria.ru/20220201/protest-1770511434.html

В Праге протестующие против антиковидных мер пришли к зданию парламента

В Праге протестующие против антиковидных мер пришли к зданию парламента - РИА Новости, 01.02.2022

В Праге протестующие против антиковидных мер пришли к зданию парламента

Участники митинга протеста против антиковидных ограничений в Праге принесли к зданию нижней палаты парламента несколько виселиц, которые должны символизировать... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:25

2022-02-01T16:25

2022-02-01T16:25

в мире

чехия

ярослав башта

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ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. Участники митинга протеста против антиковидных ограничений в Праге принесли к зданию нижней палаты парламента несколько виселиц, которые должны символизировать удушающее по их мнению влияние на предпринимателей и обычных граждан, которое оказывают уже принятые и намечаемые властями меры, сообщило Чешское ТВ.Перед зданием парламента собралось около 600 участников протеста, еще около 100 человек совершают в данном районе круговые поездки на автомобилях. По словам одного из организаторов акции, экс-депутата и владельца небольшого пивоваренного завода в городке Инце (в центральной части страны) Иржи Янечека, ни водители, ни участники митинга не ставят своей целью заблокировать движение на улицах или еще каким-либо образом нарушить порядок."Мы хотим как можно более наглядно выразить свое отношение к тому пандемическому закону, который депутаты хотят сегодня еще больше ужесточить. Предприниматели уже сейчас задыхаются от бремени антиковидных мер. Все люди устали от ограничений, от запретов и хотят свободы", - заявил Янечек журналистам.В свою очередь, глава минздрава Властимил Валек, выступая во вторник перед депутатами, заявил, что уверенности в том, что штамм коронавируса "омикрон" является последним "приступом пандемии" и после него она закончится, ни у кого не может быть, поэтому необходимо принять новые варианты противоэпидемических мер и заранее зафиксировать их в пандемическом законе.Против данного предложения правительства выступают депутаты от оппозиционных движений ANO и "Свобода и прямая демократия" (СПД). Как сообщил РИА Новости депутат от СПД Ярослав Башта, он с однопартийцами готов сделать всё необходимое для того, чтобы заблокировать ужесточение пандемического закона. По словам Башты, не исключено, что заседание нижней палаты парламента из-за обилия выступающих может продлиться до утра среды.Как заявил во вторник в парламенте лидер СПД Томио Окамура, предложенные кабмином дополнения в пандемический закон являются антиконституционными и фактически вводят "ковидовую диктатуру".Предлагаемые кабмином поправки в пандемический закон предусматривают, в частности, возможность более широких ограничений профессиональной деятельности, введение обязательного тестирования предпринимателей, учащихся и педагогов, объявление собственных мер борьбы с ковидом руководством минобороны и МВД.

https://ria.ru/20220201/ottava-1770489332.html

https://ria.ru/20220129/protesty-1770141810.html

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в мире, чехия, ярослав башта