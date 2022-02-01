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Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда

Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022

Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда

Научный прогресс должен этически оцениваться, чтобы он не стал тоталитарным культом, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:24

2022-02-01T10:24

2022-02-01T11:09

религия

общество

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Научный прогресс должен этически оцениваться, чтобы он не стал тоталитарным культом, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Нам стоит начинать беспокоиться, когда прогресс или его самозваные спикеры нам начинают обещать то, что обещали в прошлом веке руководители диктаторских режимов: рай на земле. Или бессмертие. Обычно после таких обещаний всех несогласных с раем отправляют в концлагерь", - сказал он агентству.Научно-технический прогресс – это не тоталитарный религиозный культ, и он должен постоянно критически анализироваться с точки зрения этики, считает представитель Русской православной церкви (РПЦ).Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210331/tsifrovizatsiya-1603650319.html

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общество, русская православная церковь