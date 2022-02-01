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Религия
https://ria.ru/20220201/progress-1770427706.html
Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда
Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда - РИА Новости, 01.02.2022
Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда
Научный прогресс должен этически оцениваться, чтобы он не стал тоталитарным культом, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:24
2022-02-01T11:09
религия
общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Научный прогресс должен этически оцениваться, чтобы он не стал тоталитарным культом, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости."Нам стоит начинать беспокоиться, когда прогресс или его самозваные спикеры нам начинают обещать то, что обещали в прошлом веке руководители диктаторских режимов: рай на земле. Или бессмертие. Обычно после таких обещаний всех несогласных с раем отправляют в концлагерь", - сказал он агентству.Научно-технический прогресс – это не тоталитарный религиозный культ, и он должен постоянно критически анализироваться с точки зрения этики, считает представитель Русской православной церкви (РПЦ).Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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общество, русская православная церковь
10:24 01.02.2022 (обновлено: 11:09 01.02.2022)
 
Научный прогресс не должен превращаться в культ, заявил Легойда

Представитель РПЦ Легойда заявил, что научный прогресс не должен превращаться в культ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Научный прогресс должен этически оцениваться, чтобы он не стал тоталитарным культом, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
"Нам стоит начинать беспокоиться, когда прогресс или его самозваные спикеры нам начинают обещать то, что обещали в прошлом веке руководители диктаторских режимов: рай на земле. Или бессмертие. Обычно после таких обещаний всех несогласных с раем отправляют в концлагерь", - сказал он агентству.
Научно-технический прогресс – это не тоталитарный религиозный культ, и он должен постоянно критически анализироваться с точки зрения этики, считает представитель Русской православной церкви (РПЦ).
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта 2021, 15:57Религия
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РелигияОбществоРусская православная церковь
 
 
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