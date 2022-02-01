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Голодная зима: приюту для собак не хватает корма
Голодная зима: приюту для собак не хватает корма - РИА Новости, 01.02.2022
Голодная зима: приюту для собак не хватает корма
Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы... РИА Новости, 01.02.2022
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Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы прокормить собак, не хватает. В начале зимы социальные сети и СМИ привлекли внимание к проблемам приюта. Благодаря этому удалось решить вопрос с отоплением зимой.
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353
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Голодная зима: приюту для собак не хватает корма
Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы прокормить собак, не хватает. В начале зимы социальные сети и СМИ привлекли внимание к проблемам приюта. Благодаря этому удалось решить вопрос с отоплением зимой.
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Голодная зима: приюту для собак не хватает корма
Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы прокормить собак, не хватает. В начале зимы социальные сети и СМИ привлекли внимание к проблемам приюта. Благодаря этому удалось решить вопрос с отоплением зимой.
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19:05 01.02.2022
 

Голодная зима: приюту для собак не хватает корма

Читать ria.ru в
Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы прокормить собак, не хватает. В начале зимы социальные сети и СМИ привлекли внимание к проблемам приюта. Благодаря этому удалось решить вопрос с отоплением зимой.
 
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