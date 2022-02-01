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Голодная зима: приюту для собак не хватает корма

Голодная зима: приюту для собак не хватает корма - РИА Новости, 01.02.2022

Голодная зима: приюту для собак не хватает корма

Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:05

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2022-02-01T19:05

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Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы прокормить собак, не хватает. В начале зимы социальные сети и СМИ привлекли внимание к проблемам приюта. Благодаря этому удалось решить вопрос с отоплением зимой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голодная зима: приюту для собак не хватает корма Приют в Калужской области содержит около 600 собак. Ежедневно животным нужно для пропитания почти 40 литров каши или 20 мешков сухого корма. Средств, чтобы прокормить собак, не хватает. В начале зимы социальные сети и СМИ привлекли внимание к проблемам приюта. Благодаря этому удалось решить вопрос с отоплением зимой. 2022-02-01T19:05 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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