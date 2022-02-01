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Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят

Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят - РИА Новости, 01.02.2022

Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят

Прокуратура организовала проверку после жалоб получателей "дальневосточного гектара" в Приморье на намеренное затягивание чиновниками сроков проверки участков... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:05

2022-02-01T09:05

2022-02-01T09:05

общество

владивосток

юрий трутнев

генеральная прокуратура рф

алексей чекунков

дальневосточный гектар

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после жалоб получателей "дальневосточного гектара" в Приморье на намеренное затягивание чиновниками сроков проверки участков для передачи их в собственность, о чем ранее рассказывал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщает краевое надзорное ведомство.В понедельник на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам" для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что добросовестные получатели "дальневосточного гектара", которые жаловались на искусственные задержки при проверке земли, получат участки в собственность."Прокурором края Сергеем Столяровым территориальным прокурорам поручено истребовать документы по каждому факту изъятия земельных участков, выделенных ранее гражданам в пользование в рамках программы "Дальневосточный гектар", а также проверить соблюдение порядка и сроков рассмотрения органами местного самоуправления всех обращений о предоставлении земельных участков указанной категории в собственность", - говорится в сообщении.Указывается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://realty.ria.ru/20220131/gektary-1770258434.html

https://realty.ria.ru/20220131/gektary-1770256264.html

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общество, владивосток, юрий трутнев, генеральная прокуратура рф, алексей чекунков, дальневосточный гектар, россия