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Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят - РИА Новости, 01.02.2022
Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
Прокуратура организовала проверку после жалоб получателей "дальневосточного гектара" в Приморье на намеренное затягивание чиновниками сроков проверки участков... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:05
2022-02-01T09:05
общество
владивосток
юрий трутнев
генеральная прокуратура рф
алексей чекунков
дальневосточный гектар
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после жалоб получателей "дальневосточного гектара" в Приморье на намеренное затягивание чиновниками сроков проверки участков для передачи их в собственность, о чем ранее рассказывал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщает краевое надзорное ведомство.В понедельник на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам" для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что добросовестные получатели "дальневосточного гектара", которые жаловались на искусственные задержки при проверке земли, получат участки в собственность."Прокурором края Сергеем Столяровым территориальным прокурорам поручено истребовать документы по каждому факту изъятия земельных участков, выделенных ранее гражданам в пользование в рамках программы "Дальневосточный гектар", а также проверить соблюдение порядка и сроков рассмотрения органами местного самоуправления всех обращений о предоставлении земельных участков указанной категории в собственность", - говорится в сообщении.Указывается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://realty.ria.ru/20220131/gektary-1770258434.html
https://realty.ria.ru/20220131/gektary-1770256264.html
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общество, владивосток, юрий трутнев, генеральная прокуратура рф, алексей чекунков, дальневосточный гектар, россия
09:05 01.02.2022
 
Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят

Прокуроры проверят жалобы на затягивание с передачей "дальневосточных гектаров" в Приморье

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после жалоб получателей "дальневосточного гектара" в Приморье на намеренное затягивание чиновниками сроков проверки участков для передачи их в собственность, о чем ранее рассказывал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщает краевое надзорное ведомство.
В понедельник на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам" для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.
Девушка выбирает участок земли по программе Дальневосточный гектар - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 09:59
Трутнев: есть жалобы на сдерживание передачи "дальневосточных гектаров"
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что добросовестные получатели "дальневосточного гектара", которые жаловались на искусственные задержки при проверке земли, получат участки в собственность.
"Прокурором края Сергеем Столяровым территориальным прокурорам поручено истребовать документы по каждому факту изъятия земельных участков, выделенных ранее гражданам в пользование в рамках программы "Дальневосточный гектар", а также проверить соблюдение порядка и сроков рассмотрения органами местного самоуправления всех обращений о предоставлении земельных участков указанной категории в собственность", - говорится в сообщении.
Указывается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 09:44
ГП проверит работу муниципалитетов по передаче "дальневосточных гектаров"
 
ОбществоВладивостокЮрий ТрутневГенеральная прокуратура РФАлексей ЧекунковДальневосточный гектарРоссия
 
 
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