Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
Прокуроры проверят жалобы на затягивание с передачей "дальневосточных гектаров" в Приморье
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после жалоб получателей "дальневосточного гектара" в Приморье на намеренное затягивание чиновниками сроков проверки участков для передачи их в собственность, о чем ранее рассказывал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сообщает краевое надзорное ведомство.
В понедельник на совещании во Владивостоке вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил о жалобах на то, что ряд муниципальных служащих намеренно задерживают проверку по "дальневосточным гектарам" для передачи их в собственность. По его словам, есть случаи, когда задержка составляет 11 месяцев, а потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, чиновники просто изымают этот участок. Трутнев отметил, что попросил Генпрокуратуру проверить ситуацию с выдачей гектаров. Также, по его словам, надо рассмотреть возможность забрать функцию передачи такой земли у муниципалитетов и отдать ее на федеральный уровень.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что добросовестные получатели "дальневосточного гектара", которые жаловались на искусственные задержки при проверке земли, получат участки в собственность.
"Прокурором края Сергеем Столяровым территориальным прокурорам поручено истребовать документы по каждому факту изъятия земельных участков, выделенных ранее гражданам в пользование в рамках программы "Дальневосточный гектар", а также проверить соблюдение порядка и сроков рассмотрения органами местного самоуправления всех обращений о предоставлении земельных участков указанной категории в собственность", - говорится в сообщении.
Указывается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.