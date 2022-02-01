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Жителю Красноярского края вынесли приговор за убийство и расчленение жены
Жителю Красноярского края вынесли приговор за убийство и расчленение жены - РИА Новости, 01.02.2022
Жителю Красноярского края вынесли приговор за убийство и расчленение жены
Житель Лесосибирска Красноярского края получил 10 лет колонии за то, что убил свою молодую супругу ножом, расчленил и спрятал в гаражах тело, сообщается на... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:23
2022-02-01T09:23
2022-02-01T09:23
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Житель Лесосибирска Красноярского края получил 10 лет колонии за то, что убил свою молодую супругу ножом, расчленил и спрятал в гаражах тело, сообщается на сайте Следственного комитета России."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным СК, ночью 30 сентября 2021 года супруги поссорились и в ходе конфликта 24-летний мужчина несколько раз ударил 20-летнюю жену ножом, она скончалась на месте. Через пару дней мужчина расчленил ее тело, завернул в одеяло и спрятал его в гаражах. Тело женщины 5 октября 2021 года нашли местные жители.
https://ria.ru/20211220/telo-1764544771.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителю Красноярского края вынесли приговор за убийство и расчленение жены
Житель Красноярского края получил десять лет колонии за убийство и расчленение жены