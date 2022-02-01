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Стало известно, когда в России выйдет эротический триллер "Глубокие воды"

Стало известно, когда в России выйдет эротический триллер "Глубокие воды" - РИА Новости, 01.02.2022

Стало известно, когда в России выйдет эротический триллер "Глубокие воды"

Эротический триллер "Глубокие воды" Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях выйдет в российских кинотеатрах этой весной, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:15

2022-02-01T12:15

2022-02-01T12:15

культура

бен аффлек

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ана де армас

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Эротический триллер "Глубокие воды" Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях выйдет в российских кинотеатрах этой весной, сообщает кинокомпания "Вольга" в своем инстаграме. Картина Лайна основана на одноименном романе американской писательницы Патриции Хайсмит, опубликованном в 1957 году. В книге автор рассказывает историю супругов Вика и Мелинды Ван Аллен, которые давно живут без любви. Единственное, что сохраняет их брак, — странная договоренность. По ней Вик и Мелинда могут иметь столько любовников, сколько пожелают. Главное, не покидать свою семью.Но однажды терпению Вика приходит конец: он начинает ревновать, а любовники жены погибать.Вместе с Аффлеком и де Армас в триллере снялись Трейси Леттс, Лил Рел Ховери, Рейчел Бланчард, Финн Уиттрок и Джейкоб Элорди.Для Эдриана Лайна "Глубокие воды" станет первым фильмом с 2002 года. Последней работой режиссера остается "Неверная" с Дайан Лейн и Ричардом Гиром.

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бен аффлек, новости культуры, кино и сериалы, ана де армас, что посмотреть