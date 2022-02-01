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В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие"

В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие" - РИА Новости, 01.02.2022

В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие"

Премьера театрализованного представления "Волшебная флейта. Путешествие" по мотивам одноименной оперы Моцарта состоится в этот вторник в концертном зале... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T06:37

2022-02-01T06:37

2022-02-01T06:37

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьера театрализованного представления "Волшебная флейта. Путешествие" по мотивам одноименной оперы Моцарта состоится в этот вторник в концертном зале "Зарядье". Оно станет частью III Зимнего Международного фестиваля искусств в Москве (арт-директор Юрий Башмет), сообщили в пресс-службе мероприятия.В центре сюжета окажется знакомство Моцарта с меценатом и коллекционером Тео, который приглашает композитора в интересное путешествие. Уставший от работы и изможденный болезнью музыкант с радостью соглашается. Однако вскоре отказывается от поездки, поскольку увлечен созданием оперы "Волшебная флейта".Арии из "Волшебной флейты" исполнят Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и солисты оперы.Роль Моцарта в постановке сыграет актриса Надежда Лумпова, в образе Тео появится народный артист России Владимир Стеклов. Режиссер-постановщик – Павел Сафонов.Режиссер отмечает, что своей постановкой он хочет продемонстрировать, что музыка, созданная Моцартом более двухсот лет назад, "давалась нелегко". ""Человек проживал свою сложную жизнь. Он создавал произведение и в муках, и в любви, и в тяжелых потерях. Вот это главная мысль", — цитируют Павла Сафонова.Вокальным руководителем постановки выступил глава Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин.Он добавил, что за пульт встанет немецкий дирижер Юстус Франц. Он эксперт по Моцарту и специалист по последней опере композитора. III Зимний Международный фестиваль искусств в Москве (арт-директор Юрий Башмет) продлится до 12 февраля. Всего в программе запланировано 12 вечеров на семи концертных площадках города — в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театре "Современник", "Геликон-Опере", " Башмет-центре" и впервые – в Малом театре.

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