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В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие"
В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие" - РИА Новости, 01.02.2022
В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие"
Премьера театрализованного представления "Волшебная флейта. Путешествие" по мотивам одноименной оперы Моцарта состоится в этот вторник в концертном зале... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T06:37
2022-02-01T06:37
2022-02-01T06:37
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьера театрализованного представления "Волшебная флейта. Путешествие" по мотивам одноименной оперы Моцарта состоится в этот вторник в концертном зале "Зарядье". Оно станет частью III Зимнего Международного фестиваля искусств в Москве (арт-директор Юрий Башмет), сообщили в пресс-службе мероприятия.В центре сюжета окажется знакомство Моцарта с меценатом и коллекционером Тео, который приглашает композитора в интересное путешествие. Уставший от работы и изможденный болезнью музыкант с радостью соглашается. Однако вскоре отказывается от поездки, поскольку увлечен созданием оперы "Волшебная флейта".Арии из "Волшебной флейты" исполнят Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и солисты оперы.Роль Моцарта в постановке сыграет актриса Надежда Лумпова, в образе Тео появится народный артист России Владимир Стеклов. Режиссер-постановщик – Павел Сафонов.Режиссер отмечает, что своей постановкой он хочет продемонстрировать, что музыка, созданная Моцартом более двухсот лет назад, "давалась нелегко". ""Человек проживал свою сложную жизнь. Он создавал произведение и в муках, и в любви, и в тяжелых потерях. Вот это главная мысль", — цитируют Павла Сафонова.Вокальным руководителем постановки выступил глава Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин.Он добавил, что за пульт встанет немецкий дирижер Юстус Франц. Он эксперт по Моцарту и специалист по последней опере композитора. III Зимний Международный фестиваль искусств в Москве (арт-директор Юрий Башмет) продлится до 12 февраля. Всего в программе запланировано 12 вечеров на семи концертных площадках города — в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театре "Современник", "Геликон-Опере", " Башмет-центре" и впервые – в Малом театре.
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москва, юрий башмет, малый театр, большой театр, геликон-опера, зарядье, новости культуры, владимир стеклов
В Зарядье состоится премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие"
Премьера постановки "Волшебная флейта. Путешествие" состоится на Зимнем фестивале искусств
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьера театрализованного представления "Волшебная флейта. Путешествие" по мотивам одноименной оперы Моцарта состоится в этот вторник в концертном зале "Зарядье". Оно станет частью III Зимнего Международного фестиваля искусств в Москве (арт-директор Юрий Башмет), сообщили в пресс-службе мероприятия.
В центре сюжета окажется знакомство Моцарта с меценатом и коллекционером Тео, который приглашает композитора в интересное путешествие. Уставший от работы и изможденный болезнью музыкант с радостью соглашается. Однако вскоре отказывается от поездки, поскольку увлечен созданием оперы "Волшебная флейта".
"Несколько месяцев Моцарт и Тео проводят в спорах и беседах. Видя медленное угасание композитора, таинственный гость открывает ему свое истинное лицо и не оставляет больному выбора", — говорится в релизе.
Арии из "Волшебной флейты" исполнят Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и солисты оперы.
Роль Моцарта в постановке сыграет актриса Надежда Лумпова, в образе Тео появится народный артист России Владимир Стеклов. Режиссер-постановщик – Павел Сафонов.
"В этой работе нам хотелось показать, как хрупко и как странно смешано с житейскими моментами даже такое гениальное произведение, как "Волшебная флейта". Оно создается из слез, из переживаний, страданий, отчаяния композитора", — приводят слова Сафонова.
Режиссер отмечает, что своей постановкой он хочет продемонстрировать, что музыка, созданная Моцартом более двухсот лет назад, "давалась нелегко". "
"Человек проживал свою сложную жизнь. Он создавал произведение и в муках, и в любви, и в тяжелых потерях. Вот это главная мысль", — цитируют Павла Сафонова.
Вокальным руководителем постановки выступил глава Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин.
"На счастье, у нас в молодежной программе Большого театра сложился интересный состав для "Волшебной флейты". Нас поддержали двое наших знаменитых выпускников, но увы, Богдан Волков заболел коронавирусом, и вместо него на сцену выйдет наш нынешний тенор Алексей Курсанов. Царицу Ночи поет одна из лучших исполнительниц этой виртуозной партии — Нина Минасян. Мне кажется, что публика непременно откроет для себя в этом составе несколько новых многообещающих артистов", — сообщил Вдовин.
Он добавил, что за пульт встанет немецкий дирижер Юстус Франц. Он эксперт по Моцарту и специалист по последней опере композитора.
III Зимний Международный фестиваль искусств в Москве (арт-директор Юрий Башмет) продлится до 12 февраля. Всего в программе запланировано 12 вечеров на семи концертных площадках города — в Концертном зале имени Чайковского, Большом зале Московской консерватории, концертном зале "Зарядье", театре "Современник", "Геликон-Опере", " Башмет-центре" и впервые – в Малом театре.