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Определена судьба украинской ГТС
В Киеве спрогнозировали судьбу украинской ГТС после 2024 года - РИА Новости, 01.02.2022
Определена судьба украинской ГТС
Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:03
2022-02-01T04:03
2022-02-01T10:46
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.По словам эксперта, перспектив у ГТС нет. Он допустил вариант ее существования "по типу актов о выполнении работ: прокачайте три миллиарда кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте три миллиарда кубов – и снова получите деньги". В промежуточный же период эксплуатации и финансирования не будет, считает он.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление договора на транзит российского газа после 2024 года. По пятилетнему контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории.Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
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в мире, украина, нафтогаз украины
04:03 01.02.2022 (обновлено: 10:46 01.02.2022)
В Киеве спрогнозировали судьбу украинской ГТС после 2024 года
Киевский эксперт Корольчук: украинская ГТС после 2024 года будет работать периодически
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал
соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть", — отметил Корольчук.
По словам эксперта, перспектив у ГТС нет. Он допустил вариант ее существования "по типу актов о выполнении работ: прокачайте три миллиарда кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте три миллиарда кубов – и снова получите деньги". В промежуточный же период эксплуатации и финансирования не будет, считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление договора на транзит российского газа после 2024 года. По пятилетнему контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.