https://ria.ru/20220201/predskazanie-1770403584.html

Определена судьба украинской ГТС

В Киеве спрогнозировали судьбу украинской ГТС после 2024 года - РИА Новости, 01.02.2022

Определена судьба украинской ГТС

Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T04:03

2022-02-01T04:03

2022-02-01T10:46

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.По словам эксперта, перспектив у ГТС нет. Он допустил вариант ее существования "по типу актов о выполнении работ: прокачайте три миллиарда кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте три миллиарда кубов – и снова получите деньги". В промежуточный же период эксплуатации и финансирования не будет, считает он.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление договора на транзит российского газа после 2024 года. По пятилетнему контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории.Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20211229/gaz-1765932623.html

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в мире, украина, нафтогаз украины