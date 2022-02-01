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Определена судьба украинской ГТС
В Киеве спрогнозировали судьбу украинской ГТС после 2024 года - РИА Новости, 01.02.2022
Определена судьба украинской ГТС
Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T04:03
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в мире
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.По словам эксперта, перспектив у ГТС нет. Он допустил вариант ее существования "по типу актов о выполнении работ: прокачайте три миллиарда кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте три миллиарда кубов – и снова получите деньги". В промежуточный же период эксплуатации и финансирования не будет, считает он.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление договора на транзит российского газа после 2024 года. По пятилетнему контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории.Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
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в мире, украина, нафтогаз украины
04:03 01.02.2022 (обновлено: 10:46 01.02.2022)
 
В Киеве спрогнозировали судьбу украинской ГТС после 2024 года

Киевский эксперт Корольчук: украинская ГТС после 2024 года будет работать периодически

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинскую газотранспортную систему после 2024 года ждет работа в спорадическом режиме, такой прогноз в своем блоге на сайте "Корреспондент.нет" дал соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается консервация неиспользуемой части ГТС Украины. Что это значит? Это означает, что США, ЕС и Россия уже окончательно дали понять властям в виде Зеленского, что после 2024 транзитного договора как такового может и не быть", — отметил Корольчук.

По словам эксперта, перспектив у ГТС нет. Он допустил вариант ее существования "по типу актов о выполнении работ: прокачайте три миллиарда кубов – получите деньги, а затем через три месяца снова прокачайте три миллиарда кубов – и снова получите деньги". В промежуточный же период эксплуатации и финансирования не будет, считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление договора на транзит российского газа после 2024 года. По пятилетнему контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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