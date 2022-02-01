https://ria.ru/20220201/posol-1770399152.html
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине - РИА Новости, 01.02.2022
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине
Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T01:37
2022-02-01T01:37
2022-02-01T01:51
в мире
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770319949_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3a5bf98c13619e51fe3a894146a95686.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей украинских властей.Согласно этим данным, официальный Киев уже одобрил кандидатуру Бринк и готовится направить в госдепартамент США соответствующие документы. Как только те будут получены, администрация Джо Байдена будет обязана уведомить конгресс о своем намерении Бринк выдвинуть на пост посла на Украине.Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал ее кандидатуру с украинскими коллегами в ходе недавнего официального визита в Киев. На текущий момент Бриджет Бринк возглавляет американскую дипмиссию в Словакии. Для назначения американских послов требуется их утверждение сенатом конгресса США.У США нет посла на Украине уже более двух лет, в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.
https://ria.ru/20220131/trass-1770394711.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770319949_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_cafffb311bb1f99c5c647dc857f44c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
01:37 01.02.2022 (обновлено: 01:51 01.02.2022)
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине
CBS: Киев утвердил Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине