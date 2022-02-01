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СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине - РИА Новости, 01.02.2022
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине
Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T01:37
2022-02-01T01:51
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей украинских властей.Согласно этим данным, официальный Киев уже одобрил кандидатуру Бринк и готовится направить в госдепартамент США соответствующие документы. Как только те будут получены, администрация Джо Байдена будет обязана уведомить конгресс о своем намерении Бринк выдвинуть на пост посла на Украине.Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал ее кандидатуру с украинскими коллегами в ходе недавнего официального визита в Киев. На текущий момент Бриджет Бринк возглавляет американскую дипмиссию в Словакии. Для назначения американских послов требуется их утверждение сенатом конгресса США.У США нет посла на Украине уже более двух лет, в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.
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в мире, украина, сша
01:37 01.02.2022 (обновлено: 01:51 01.02.2022)
 
СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине

CBS: Киев утвердил Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoГосударственный флаг США на площади Независимости в Киеве
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей украинских властей.
Согласно этим данным, официальный Киев уже одобрил кандидатуру Бринк и готовится направить в госдепартамент США соответствующие документы. Как только те будут получены, администрация Джо Байдена будет обязана уведомить конгресс о своем намерении Бринк выдвинуть на пост посла на Украине.
Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал ее кандидатуру с украинскими коллегами в ходе недавнего официального визита в Киев. На текущий момент Бриджет Бринк возглавляет американскую дипмиссию в Словакии. Для назначения американских послов требуется их утверждение сенатом конгресса США.
У США нет посла на Украине уже более двух лет, в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.
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