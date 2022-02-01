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СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине

СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине - РИА Новости, 01.02.2022

СМИ: Киев утвердил Бринк в качестве кандидата на пост посла США на Украине

Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T01:37

2022-02-01T01:37

2022-02-01T01:51

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей украинских властей.Согласно этим данным, официальный Киев уже одобрил кандидатуру Бринк и готовится направить в госдепартамент США соответствующие документы. Как только те будут получены, администрация Джо Байдена будет обязана уведомить конгресс о своем намерении Бринк выдвинуть на пост посла на Украине.Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал ее кандидатуру с украинскими коллегами в ходе недавнего официального визита в Киев. На текущий момент Бриджет Бринк возглавляет американскую дипмиссию в Словакии. Для назначения американских послов требуется их утверждение сенатом конгресса США.У США нет посла на Украине уже более двух лет, в Киеве работает только временный поверенный Кристина Квин.

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