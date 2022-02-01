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В России вырастет пошлина на вывоз подсолнечного масла
В России вырастет пошлина на вывоз подсолнечного масла - РИА Новости, 01.02.2022
В России вырастет пошлина на вывоз подсолнечного масла
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 по 31 марта включительно составит 260,1 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:45
2022-02-01T14:45
2022-02-01T14:45
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пошлины
россия
подсолнечное масло
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 по 31 марта включительно составит 260,1 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России.Ставка рассчитана при индикативной цене в 1371,7 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля установлена на уровне 251,4 доллара за тонну.В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Период мониторинга - календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца рассчитывает ставки пошлин и размещает информацию об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки вводятся с 1-го числа следующего месяца.
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пошлины, россия, подсолнечное масло
В России вырастет пошлина на вывоз подсолнечного масла
Минсельхоз: пошлина на вывоз подсолнечного масла в марте вырастет до 260 долларов за тонну