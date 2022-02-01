https://ria.ru/20220201/pomosch-1770519640.html

Власти Красноярского края помогут семье застреленного солдата-срочника

Власти Красноярского края помогут семье застреленного солдата-срочника - РИА Новости, 01.02.2022

Власти Красноярского края помогут семье застреленного солдата-срочника

Семье застреленного сослуживцем солдата-срочника из Красноярского края в воинской части Подмосковья окажут материальную помощь, сообщается на официальном... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:55

2022-02-01T16:55

2022-02-01T16:55

общество

александр усс

дивногорск

московская область (подмосковье)

россия

сибирский федеральный университет

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КЕМЕРОВО,1 фев – РИА Новости. Семье застреленного сослуживцем солдата-срочника из Красноярского края в воинской части Подмосковья окажут материальную помощь, сообщается на официальном портале Красноярского края.Ранее сообщалось, что трагический случай произошел 31 января текущего года. Старший прапорщик войсковой части 51890, получив оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза, находясь в казарме, случайно выстрелил из пистолета. Пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора. Молодой человек погиб на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело."Глава региона Александр Усс дал распоряжение администрации Губернатора и министерству социальной политики региона о выделении материальной помощи семье погибшего солдата-срочника Владислава Волкова, который проходил службу в одной из войсковых частей Подмосковья", – говорится в сообщении.Погибший Владислав Волков родился в 1996 году в Дивногорске. В 2020 году закончил магистратуру Сибирского федерального университета по специальности "Экология и природопользование". В 2021 году прошел обучение в Краснодарском высшем военном училище. После направлен в одну из войсковых частей Московской области.Отмечается, что расходы на транспортировку и организацию похорон взяло на себя Министерство обороны Российской Федерации.Командование войсковой части совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

https://ria.ru/20220131/armiya-1770276398.html

https://ria.ru/20211209/prigovor-1762986216.html

дивногорск

московская область (подмосковье)

россия

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общество, александр усс, дивногорск, московская область (подмосковье), россия, сибирский федеральный университет