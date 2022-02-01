https://ria.ru/20220201/polsha-1770467728.html

Польские пограничники обвинили Белоруссию в обстреле сигнальной ракетой

Польские пограничники обвинили Белоруссию в обстреле сигнальной ракетой - РИА Новости, 01.02.2022

Польские пограничники обвинили Белоруссию в обстреле сигнальной ракетой

Пограничная стража Польши сообщила, что белорусские военные обстреляли сигнальной ракетой пост польских пограничников. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:09

2022-02-01T13:09

2022-02-01T13:21

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Пограничная стража Польши сообщила, что белорусские военные обстреляли сигнальной ракетой пост польских пограничников."Сегодня ночью на участке беловежской заставы Пограничной стражи белорусские солдаты выстрелили из сигнального оружия, ракета упала на польской стороне", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте падения сигнальной ракеты находится стационарный пост польской Пограничной стражи.В прошлом году польские пограничники зафиксировали 39,7 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, а с начала текущего года - 1024. По данным Погранстражи, за минувшие сутки нелегально попасть в Польшу из Белоруссии пытались 39 человек.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20220129/polsha-1770127090.html

https://ria.ru/20220124/pogranichnik-1769335379.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии