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Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы
Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы - РИА Новости, 01.02.2022
Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы
Чертановский суд Москвы во вторник заключил в СИЗО неоднократно судимого мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:50
2022-02-01T16:50
2022-02-01T16:50
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чертановский суд Москвы во вторник заключил в СИЗО неоднократно судимого мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города, сообщили РИА Новости в инстанции."Чертановский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании Сергею Германову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Пожар на 50 квадратных метрах произошел в минувшую субботу, 29 января, в квартире на девятом этаже по Дорожной улице. Два человека получили ожоги, а среди спасенных оказалась девушка, которой два студента помогли перебраться в окно восьмого этажа – видео с чудесным спасением разлетелось по социальным сетям.Позднее следствие пришло к выводу, что пожар случился из-за поджога, который устроил 42-летний неоднократно судимый Германов. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы и поджег их, сообщили в столичном главке СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
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Поджог квартиры в Чертаново. Видео с камеры наблюдения
Момент поджога квартиры в Чертаново попал на камеры видеонаблюдения. Сергей Германов поднимается на 9 этаж и поджигает дверь в квартиру возлюбленной.
2022-02-01T16:50
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PT0M52S
РИА Новости
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы
Суд арестовал рецидивиста Сергея Германова за поджог квартиры в Чертаново