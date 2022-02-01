https://ria.ru/20220201/podzhog-1770517974.html

Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы

Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы - РИА Новости, 01.02.2022

Суд арестовал рецидивиста за поджог квартиры на юге Москвы

Чертановский суд Москвы во вторник заключил в СИЗО неоднократно судимого мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:50

2022-02-01T16:50

2022-02-01T16:50

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чертановский суд Москвы во вторник заключил в СИЗО неоднократно судимого мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на юге города, сообщили РИА Новости в инстанции."Чертановский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании Сергею Германову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Пожар на 50 квадратных метрах произошел в минувшую субботу, 29 января, в квартире на девятом этаже по Дорожной улице. Два человека получили ожоги, а среди спасенных оказалась девушка, которой два студента помогли перебраться в окно восьмого этажа – видео с чудесным спасением разлетелось по социальным сетям.Позднее следствие пришло к выводу, что пожар случился из-за поджога, который устроил 42-летний неоднократно судимый Германов. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы и поджег их, сообщили в столичном главке СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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Поджог квартиры в Чертаново. Видео с камеры наблюдения Момент поджога квартиры в Чертаново попал на камеры видеонаблюдения. Сергей Германов поднимается на 9 этаж и поджигает дверь в квартиру возлюбленной. 2022-02-01T16:50 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)