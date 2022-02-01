https://ria.ru/20220201/podzhog-1770479736.html

Источник назвал предполагаемый мотив поджога квартиры на юге Москвы

Источник назвал предполагаемый мотив поджога квартиры на юге Москвы - РИА Новости, 01.02.2022

Источник назвал предполагаемый мотив поджога квартиры на юге Москвы

Мотивом поджога квартиры в московском районе Южном Чертаново, где студенты спасались через окно на 9-м этаже, мог стать конфликт с бывшей пассией, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:12

2022-02-01T14:12

2022-02-01T14:12

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мотивом поджога квартиры в московском районе Южном Чертаново, где студенты спасались через окно на 9-м этаже, мог стать конфликт с бывшей пассией, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее мать одного из проживавших в сгоревшей квартире студентов рассказала РИА Новости, что ее сын и его друг снимали в ней по комнате, а арендодатель занимал третью комнату."Целью задержанного была квартира, в которой прописана его бывшая сожительница. Он принес к двери квартиры ее вещи и поджег их", - сказал собеседник агентства. Выяснилось также, что 42-летний обвиняемый Сергей Германов прописан в квартире на два этажа ниже.Из загоревшейся 29 января квартиры на девятом этаже дома по Дорожной улице спаслись четверо студентов: один успел выскочить за дверь, двое перелезли в окно на восьмом этаже, после чего перетащили туда остававшуюся в горящем помещении девушку.По информации следствия, возгорание произошло в результате поджога, двое молодых людей были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Задержан 42-летний мужчина, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.На предоставленном столичным главком СК видео мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии выходит из лифта с двумя бутылками, подходит к двери, обливает пол, поджигает и убегает.

https://ria.ru/20220201/podzhog-1770453577.html

https://ria.ru/20220128/pozhar-1770083691.html

https://ria.ru/20220129/sk-1770101150.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), жилье