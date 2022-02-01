https://ria.ru/20220201/podzhog-1770453577.html

Поджигатель квартиры в Чертаново хотел отомстить бывшей и попал на видео

Момент поджога квартиры в Чертаново попал на видео - РИА Новости, 01.02.2022

Поджигатель квартиры в Чертаново хотел отомстить бывшей и попал на видео

Момент возгорания в доме в московском районе Чертаново попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал Следственный комитет. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:11

2022-02-01T12:11

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происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Момент возгорания в доме в московском районе Чертаново попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал Следственный комитет.На кадрах видно, как мужчина заходит на этаж из лифта, обливает дверь горючей жидкостью и поджигает ее, после чего быстро удаляется. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На допросе 42-летний задержанный признался, что жилье принадлежит его бывшей сожительнице.В трехкомнатной квартире на Дорожной улице жили два студента и мужчина-арендодатель. Днем 29 января к ним пришли в гости двое знакомых. Спустя десять минут после того, как они зашли, начался пожар: один человек успел выбежать через коридор, но получил множественные ожоги. Остальные остались внутри. Держась за подоконник окна своей комнаты, молодые люди начали стучать ногами по окну квартиры ниже. Сосед впустил их к себе. После этого студенты помогли перелезть туда же девушке. Видео с ее спасением стало популярным в Сети. Молодых людей госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

https://ria.ru/20220131/pozhar-1770321781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поджог квартиры в Чертаново. Видео с камеры наблюдения Момент поджога квартиры в Чертаново попал на камеры видеонаблюдения. Сергей Германов поднимается на 9 этаж и поджигает дверь в квартиру возлюбленной. 2022-02-01T12:11 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)