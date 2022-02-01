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На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд - РИА Новости, 01.02.2022
На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
Подросток, угрожавший в мессенджере массовыми убийствами в школе в Анадыре на Чукотке, предстанет перед судом за ложное сообщение об акте терроризма, а также за РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T07:47
2022-02-01T07:48
происшествия
анадырь
чукотский автономный округ
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Подросток, угрожавший в мессенджере массовыми убийствами в школе в Анадыре на Чукотке, предстанет перед судом за ложное сообщение об акте терроризма, а также за кражу денег со счета знакомого, сообщает региональное СУСК РФ.В октябре 2021 года мэрия Анадыря сообщила, что ученики школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Школьники передали эту информацию руководству школы, и правоохранители задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие.Было возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По данным УФСБ, юноша 2004 года рождения пояснял, что написал угрозы из хулиганства.По версии следствия, 13 октября 2021 года в Аныдыре 17-летний подросток в своем личном статусе в мессенджере "из хулиганских побуждений опубликовал фотоизображение оружия с коротким заведомо ложным текстовым сообщением о планируемом совершении им в учебном заведении акта терроризма".Кроме того, юноша с апреля по май 2021 года в селе Тавайваам с помощью принадлежащего знакомому телефона тайно переводил деньги с его счета на счета других лиц, а после присвоил средства. Всего украдено 170 тысяч рублей. СУСК отмечает, что вину молодой человек признал полностью, раскаялся и добровольно возместил ущерб потерпевшему."Уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщают следователи.
https://ria.ru/20220201/napadenie-1770410763.html
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происшествия, анадырь, чукотский автономный округ, россия
07:47 01.02.2022 (обновлено: 07:48 01.02.2022)
 
На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд

На Чукотке угрожавший в школьных чатах массовыми убийствами подросток пойдет под суд

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Подросток, угрожавший в мессенджере массовыми убийствами в школе в Анадыре на Чукотке, предстанет перед судом за ложное сообщение об акте терроризма, а также за кражу денег со счета знакомого, сообщает региональное СУСК РФ.
В октябре 2021 года мэрия Анадыря сообщила, что ученики школы обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Школьники передали эту информацию руководству школы, и правоохранители задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. У несовершеннолетнего изъято пневматическое оружие.
Было возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По данным УФСБ, юноша 2004 года рождения пояснял, что написал угрозы из хулиганства.
"Анадырским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя села Тавайваам городского округа Анадырь. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 13 октября 2021 года в Аныдыре 17-летний подросток в своем личном статусе в мессенджере "из хулиганских побуждений опубликовал фотоизображение оружия с коротким заведомо ложным текстовым сообщением о планируемом совершении им в учебном заведении акта терроризма".
Кроме того, юноша с апреля по май 2021 года в селе Тавайваам с помощью принадлежащего знакомому телефона тайно переводил деньги с его счета на счета других лиц, а после присвоил средства. Всего украдено 170 тысяч рублей. СУСК отмечает, что вину молодой человек признал полностью, раскаялся и добровольно возместил ущерб потерпевшему.
"Уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщают следователи.
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