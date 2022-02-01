https://ria.ru/20220201/perepalka-1770502462.html

Постпред России при ООН поставил на место коллегу из США

WP сообщила о перепалке постпредов России и США на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 01.02.2022

Постпред России при ООН поставил на место коллегу из США

Словесная перепалка, произошедшая между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности, стала... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:45

2022-02-01T15:45

2022-02-01T22:59

в мире

сша

вашингтон (город)

василий небензя

россия

линда томас-гринфилд

киев

восточная европа

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Словесная перепалка, произошедшая между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности, стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.По информации издания, представителя Москвы резко возмутили слова американской коллеги о том, что его страна пытается выставить Украину и Запад агрессорами и таким образом получить предлог для "вторжения". Небензя заявил, что Вашингтон сам провоцирует эскалацию путем своих ложных обвинений.Постпред также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в "героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера". В ответ на заявления о готовящемся "вторжении" он подчеркнул, что "ни один российский политик или общественный деятель не говорил, что мы хотим напасть на Украину".По мнению автора статьи, эта словесная конфронтация стала одной из самых острых за последние годы.В последние месяцы отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

https://ria.ru/20220131/vtorzhenie-1770288128.html

сша

вашингтон (город)

россия

киев

восточная европа

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в мире, сша, вашингтон (город), василий небензя, россия, линда томас-гринфилд, киев, восточная европа