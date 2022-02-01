Постпред России при ООН поставил на место коллегу из США

15:45 01.02.2022 (обновлено: 22:59 01.02.2022)
WP сообщила о перепалке постпредов России и США на заседании Совбеза ООН
WP сообщила об острейшей перепалке Небензи с постпредом США на заседании Совбеза ООН
© REUTERS / Andrew KellyПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Словесная перепалка, произошедшая между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности, стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.
"Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью", — приводит СМИ его слова.
Постпред также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в "героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера". В ответ на заявления о готовящемся "вторжении" он подчеркнул, что "ни один российский политик или общественный деятель не говорил, что мы хотим напасть на Украину".
По мнению автора статьи, эта словесная конфронтация стала одной из самых острых за последние годы.
В последние месяцы отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.