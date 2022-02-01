https://ria.ru/20220201/peregovory-1770558908.html

Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов

Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов - РИА Новости, 01.02.2022

Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, длившиеся почти пять часов, завершились. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:32

2022-02-01T19:32

2022-02-01T21:39

венгрия

россия

владимир путин

виктор орбан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770574239_0:196:2968:1866_1920x0_80_0_0_498269d1151383ca447f5bd60370c1b4.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, длившиеся почти пять часов, завершились.Он заявил, что во время встречи наметили обширные планы на перспективу, поскольку Венгрия — важный партнер России в Европе. Путин подчеркнул, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом по транзиту газа.Во время переговоров также затронули вопросы отношений России с ЕС, урегулирования на Украине и системного нарушения там прав человека.Говоря о предложениях по гарантиям безопасности, направленным западным партнерам, Путин указал, что принципиальные озабоченности российской стороны были проигнорированы. Тем не менее Москва внимательно изучит те ответы, которые дали ей США и НАТО."Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", — сказал он.Орбан, в свою очередь, отметил, что Венгрия заинтересована в снижении напряженности между Россией и западными странами и готова сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны."Я смог рассказать, как мы интерпретируем историю. Когда между Западом и Востоком создавался конфликт, мы всегда оставались в проигрыше. Длинные годы холодной войны принесли для Венгрии горе и страдания", — подчеркнул премьер-министр.Российский лидер также сообщил, что страна прорабатывает с Венгрией вопрос поставок вакцин от коронавируса "Спутник Лайт", которые могут быть использованы в качестве бустера для препаратов других зарубежных производителей.Глава государства подчеркнул, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом и по транзиту топлива."Мы планируем еще увеличить поставки газа на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем", — заявил Орбан.На переговорах обсудили вопросы атомной энергетики и промышленной кооперации, в частности проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов в третьи страны, прежде всего в Египет."Мы также говорили о том, чтобы начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов — Екатеринбурга и Калининграда — также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры", — сообщил Орбан.Кроме транспортной и энергетической сфер, страны планируют расширить сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, в мире