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https://ria.ru/20220201/peregovory-1770558908.html
Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов
Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов - РИА Новости, 01.02.2022
Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, длившиеся почти пять часов, завершились. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:32
2022-02-01T21:39
венгрия
россия
владимир путин
виктор орбан
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, длившиеся почти пять часов, завершились.Он заявил, что во время встречи наметили обширные планы на перспективу, поскольку Венгрия — важный партнер России в Европе. Путин подчеркнул, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом по транзиту газа.Во время переговоров также затронули вопросы отношений России с ЕС, урегулирования на Украине и системного нарушения там прав человека.Говоря о предложениях по гарантиям безопасности, направленным западным партнерам, Путин указал, что принципиальные озабоченности российской стороны были проигнорированы. Тем не менее Москва внимательно изучит те ответы, которые дали ей США и НАТО."Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", — сказал он.Орбан, в свою очередь, отметил, что Венгрия заинтересована в снижении напряженности между Россией и западными странами и готова сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны."Я смог рассказать, как мы интерпретируем историю. Когда между Западом и Востоком создавался конфликт, мы всегда оставались в проигрыше. Длинные годы холодной войны принесли для Венгрии горе и страдания", — подчеркнул премьер-министр.Российский лидер также сообщил, что страна прорабатывает с Венгрией вопрос поставок вакцин от коронавируса "Спутник Лайт", которые могут быть использованы в качестве бустера для препаратов других зарубежных производителей.Глава государства подчеркнул, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом и по транзиту топлива."Мы планируем еще увеличить поставки газа на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем", — заявил Орбан.На переговорах обсудили вопросы атомной энергетики и промышленной кооперации, в частности проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов в третьи страны, прежде всего в Египет."Мы также говорили о том, чтобы начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов — Екатеринбурга и Калининграда — также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры", — сообщил Орбан.Кроме транспортной и энергетической сфер, страны планируют расширить сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве.
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венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, в мире
19:32 01.02.2022 (обновлено: 21:39 01.02.2022)
 
Переговоры Путина и Орбана продлились почти пять часов

Переговоры Путина и премьера Венгрии Орбана продлились почти пять часов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, длившиеся почти пять часов, завершились.

"Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели", — сказал российский лидер.

Он заявил, что во время встречи наметили обширные планы на перспективу, поскольку Венгрия — важный партнер России в Европе. Путин подчеркнул, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом по транзиту газа.
Во время переговоров также затронули вопросы отношений России с ЕС, урегулирования на Украине и системного нарушения там прав человека.
Говоря о предложениях по гарантиям безопасности, направленным западным партнерам, Путин указал, что принципиальные озабоченности российской стороны были проигнорированы. Тем не менее Москва внимательно изучит те ответы, которые дали ей США и НАТО.
"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года", — сказал он.
Орбан, в свою очередь, отметил, что Венгрия заинтересована в снижении напряженности между Россией и западными странами и готова сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны.
"Я смог рассказать, как мы интерпретируем историю. Когда между Западом и Востоком создавался конфликт, мы всегда оставались в проигрыше. Длинные годы холодной войны принесли для Венгрии горе и страдания", — подчеркнул премьер-министр.
Российский лидер также сообщил, что страна прорабатывает с Венгрией вопрос поставок вакцин от коронавируса "Спутник Лайт", которые могут быть использованы в качестве бустера для препаратов других зарубежных производителей.
Глава государства подчеркнул, что Москва готова наращивать сотрудничество с Будапештом и по транзиту топлива.
"Мы планируем еще увеличить поставки газа на один миллиард кубических метров и будем вести переговоры по этому поводу в будущем", — заявил Орбан.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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На переговорах обсудили вопросы атомной энергетики и промышленной кооперации, в частности проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов в третьи страны, прежде всего в Египет.
"Мы также говорили о том, чтобы начать новое авиасообщение между нашими странами. Мы думаем, что если будет открыто новое авиасообщение, тогда и больше российских туристов смогут приезжать к нам в страну. И из двух городов — Екатеринбурга и Калининграда — также можно будет непосредственно приехать в Будапешт. По этому вопросу мы получили обещание на будущие переговоры", — сообщил Орбан.
Кроме транспортной и энергетической сфер, страны планируют расширить сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
01:01
Межгосударственные отношения России и Венгрии
 
ВенгрияРоссияВладимир ПутинВиктор ОрбанВ мире
 
 
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