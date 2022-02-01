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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 01.02.2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:52
2022-02-01T14:18
политика
в мире
венгрия
владимир путин
дмитрий песков
виктор орбан
россия
сша
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Премьер-министр Венгрии Орбан будет в гостях у президента Путина с рабочим визитом, важный визит, тем более в текущий момент. Важный с точки зрения хорошей возможности &lt;...&gt; обменяться (мнениями) об основных проблемах безопасности на Европейском континенте, региональных конфликтах, а также подробно обсудить текущее состояние и перспективу развития двусторонних отношений", — сказал он.В Кремле не исключили, что президент затронет тему российского ответа США по гарантиям безопасности."Сегодня будут вопросы журналистов, было бы странно, если они &lt;...&gt; оставят эту тему без внимания, поэтому можно предположить, что она так или иначе будет. Но давайте дождемся пресс-конференции", — сказал Песков.При этом он не уточнил, когда именно Путин и Орбан выйдут к журналистам, отметив, что это зависит от того, как будут проходить переговоры.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.
https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html
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политика, в мире, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, россия, сша
12:52 01.02.2022 (обновлено: 14:18 01.02.2022)
 
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана

Песков: Путин и Орбан обсудят проблемы европейской безопасности и региональные конфликты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в центре Москвы
Автомобильное движение в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение в центре Москвы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Премьер-министр Венгрии Орбан будет в гостях у президента Путина с рабочим визитом, важный визит, тем более в текущий момент. Важный с точки зрения хорошей возможности <...> обменяться (мнениями) об основных проблемах безопасности на Европейском континенте, региональных конфликтах, а также подробно обсудить текущее состояние и перспективу развития двусторонних отношений", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции в Будапеште. 17 февраля 2015 - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
01:01
Межгосударственные отношения РФ и Венгрии
В Кремле не исключили, что президент затронет тему российского ответа США по гарантиям безопасности.
"Сегодня будут вопросы журналистов, было бы странно, если они <...> оставят эту тему без внимания, поэтому можно предположить, что она так или иначе будет. Но давайте дождемся пресс-конференции", — сказал Песков.
При этом он не уточнил, когда именно Путин и Орбан выйдут к журналистам, отметив, что это зависит от того, как будут проходить переговоры.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
10:17
В МИД опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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