https://ria.ru/20220201/peregovory-1770464683.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана - РИА Новости, 01.02.2022

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:52

2022-02-01T12:52

2022-02-01T14:18

политика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят основные проблемы европейской безопасности, региональные конфликты и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Премьер-министр Венгрии Орбан будет в гостях у президента Путина с рабочим визитом, важный визит, тем более в текущий момент. Важный с точки зрения хорошей возможности <...> обменяться (мнениями) об основных проблемах безопасности на Европейском континенте, региональных конфликтах, а также подробно обсудить текущее состояние и перспективу развития двусторонних отношений", — сказал он.В Кремле не исключили, что президент затронет тему российского ответа США по гарантиям безопасности."Сегодня будут вопросы журналистов, было бы странно, если они <...> оставят эту тему без внимания, поэтому можно предположить, что она так или иначе будет. Но давайте дождемся пресс-конференции", — сказал Песков.При этом он не уточнил, когда именно Путин и Орбан выйдут к журналистам, отметив, что это зависит от того, как будут проходить переговоры.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса. В ведомстве также пообещали отреагировать в ближайшее время.

https://ria.ru/20220201/otnosheniya-1770318338.html

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770426656.html

венгрия

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политика, в мире, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, россия, сша