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В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена
В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 01.02.2022
В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена
Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция РФ на американские наработки по... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:11
2022-02-01T11:16
россия
в мире
сша
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция РФ на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности, сообщили журналистам в МИД РФ."Сегодня состоится телефонный разговор Сергея Лаврова с Блинкеном. Основная тема - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", - указали в министерстве.
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россия, в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен
11:11 01.02.2022 (обновлено: 11:16 01.02.2022)
 
В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена

МИД: Лавров и Блинкен обсудят реакцию России на американские предложения безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция РФ на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности, сообщили журналистам в МИД РФ.
"Сегодня состоится телефонный разговор Сергея Лаврова с Блинкеном. Основная тема - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", - указали в министерстве.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
05:04
США получили от России письменный ответ на предложения по деэскалации
 
РоссияВ миреСШАСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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