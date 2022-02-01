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В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена
В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 01.02.2022
В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена
Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция РФ на американские наработки по... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:11
2022-02-01T11:11
2022-02-01T11:16
россия
в мире
сша
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция РФ на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности, сообщили журналистам в МИД РФ."Сегодня состоится телефонный разговор Сергея Лаврова с Блинкеном. Основная тема - реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", - указали в министерстве.
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россия, в мире, сша, сергей лавров, энтони блинкен
11:11 01.02.2022 (обновлено: 11:16 01.02.2022)
В МИД назвали тему телефонного разговора Лаврова и Блинкена
МИД: Лавров и Блинкен обсудят реакцию России на американские предложения безопасности