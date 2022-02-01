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Во Франции заявили о прогрессе переговоров в "нормандском формате"

Во Франции заявили о прогрессе переговоров в "нормандском формате" - РИА Новости, 01.02.2022

Во Франции заявили о прогрессе переговоров в "нормандском формате"

Франция констатирует позитивную динамику по переговорам в "нормандском формате", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:49

2022-02-01T10:49

2022-02-01T11:01

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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Франция констатирует позитивную динамику по переговорам в "нормандском формате", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Мы констатируем позитивный прогресс в "нормандском формате", - сказал Атталь в эфире радиостанции France Info.Он напомнил, что в прошлую среду в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" - Франции, Германии, России и Украины.Париж хочет избежать военного конфликта на Украине, продолжил Атталь. Он подчеркнул, что это все еще возможно.

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в мире, франция, украина, париж, россия