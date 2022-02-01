На Кубани подтопило более 400 дворов из-за паводка
В Славянском районе Кубани из-за паводка подтопило более 400 дворов и 135 домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория хутора Веселый Крымского района Краснодарского края
КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Более 400 дворов и 135 домов подтоплено в результате паводка в семи населенных пунктах Славянского района Кубани, сообщает оперативный штаб региона.
"В результате обильных осадков в виде дождя и снега, обрушившихся на муниципалитет в конце января… подтоплено 418 придворовых территорий, из них в 135 домовладений зашла вода. В настоящее время подтопленными остаются г. Славянск-на-Кубани, ст. Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, пос. Совхозный, хутора Прикубанский и Бараниковский", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий непогоды проведены работы по расчистке ливневок от снега и мусора, расчищены и углублены отводящие каналы от жилых домов, в ликвидации последствий подтопления задействованы 235 человек и 189 единиц техники. В развёрнутом пункте временного размещения находятся пять человек.
В позапрошлые выходные на Кубани выпало большое количество снега. Он буквально, завалил ряд населённых пунктов и внёс существенные изменения в работу коммунальных и дорожных служб региона. В минувшее воскресенье оперштаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния ранее выпавшего снега. В ряде городов и поселков были подтоплены придомовые территории, местные службы в начале активно устраняют последствия паводков.
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