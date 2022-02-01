https://ria.ru/20220201/pavodok-1770539507.html

На Кубани подтопило более 400 дворов из-за паводка

На Кубани подтопило более 400 дворов из-за паводка - РИА Новости, 01.02.2022

На Кубани подтопило более 400 дворов из-за паводка

Более 400 дворов и 135 домов подтоплено в результате паводка в семи населенных пунктах Славянского района Кубани, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:12

2022-02-01T18:12

2022-02-01T18:12

происшествия

славянск-на-кубани

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 фев – РИА Новости. Более 400 дворов и 135 домов подтоплено в результате паводка в семи населенных пунктах Славянского района Кубани, сообщает оперативный штаб региона."В результате обильных осадков в виде дождя и снега, обрушившихся на муниципалитет в конце января… подтоплено 418 придворовых территорий, из них в 135 домовладений зашла вода. В настоящее время подтопленными остаются г. Славянск-на-Кубани, ст. Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, пос. Совхозный, хутора Прикубанский и Бараниковский", - говорится в сообщении.Для ликвидации последствий непогоды проведены работы по расчистке ливневок от снега и мусора, расчищены и углублены отводящие каналы от жилых домов, в ликвидации последствий подтопления задействованы 235 человек и 189 единиц техники. В развёрнутом пункте временного размещения находятся пять человек.В позапрошлые выходные на Кубани выпало большое количество снега. Он буквально, завалил ряд населённых пунктов и внёс существенные изменения в работу коммунальных и дорожных служб региона. В минувшее воскресенье оперштаб сообщил о введении в 25 из 44 муниципалитетов Кубани режима повышенной готовности из-за сильных осадков и таяния ранее выпавшего снега. В ряде городов и поселков были подтоплены придомовые территории, местные службы в начале активно устраняют последствия паводков.

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славянск-на-кубани

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происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край