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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2022
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T22:56
2022-02-01T22:56
россия
русская православная церковь
общество
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации."Ваша светлость, поздравляю вас с праздником", - сказал президент на встрече с патриархом.Он отметил, что это особое событие не только в жизни РПЦ, но и всей страны, "потому что роль, значение Русской православной церкви в жизни общества растет"."Все, что вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны. Я вас еще раз поздравляю и желаю всего самого лучшего", - сказал Путин.Президент вручил патриарху букет белых роз.Патриарх сердечно поблагодарил главу государства за добрые слова и отметил, что церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше."Вот эта двуединая задача - она всегда озабочена условиями, в которых люди живут: материальных, духовных условиях, и она озабочена тем, чтоб вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается постоянно, шло духовное возрастание личности", - сказал патриарх.Он добавил, что такая задача перед церковью стоит 2000 лет, "не всегда с полным успехом она справляется с решением этой задачи", но сегодня РПЦ делает все, для того чтобы действительно жизнь человека становилась лучше и чтобы человек возрастал духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее.
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россия, русская православная церковь, общество, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
22:56 01.02.2022
 
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации.
"Ваша светлость, поздравляю вас с праздником", - сказал президент на встрече с патриархом.
Он отметил, что это особое событие не только в жизни РПЦ, но и всей страны, "потому что роль, значение Русской православной церкви в жизни общества растет".
"Все, что вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что вы делаете для поддержания социального самочувствия в обществе, чрезвычайно важно для нашей страны. Я вас еще раз поздравляю и желаю всего самого лучшего", - сказал Путин.
Президент вручил патриарху букет белых роз.
Патриарх сердечно поблагодарил главу государства за добрые слова и отметил, что церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше.
"Вот эта двуединая задача - она всегда озабочена условиями, в которых люди живут: материальных, духовных условиях, и она озабочена тем, чтоб вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается постоянно, шло духовное возрастание личности", - сказал патриарх.
Он добавил, что такая задача перед церковью стоит 2000 лет, "не всегда с полным успехом она справляется с решением этой задачи", но сегодня РПЦ делает все, для того чтобы действительно жизнь человека становилась лучше и чтобы человек возрастал духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее.
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РоссияРусская православная церковьОбществоВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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