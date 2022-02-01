https://ria.ru/20220201/pandemiya-1770541699.html

Курганский губернатор призвал к трибуналу над "зачинателями пандемии"

Курганский губернатор призвал к трибуналу над "зачинателями пандемии" - РИА Новости, 01.02.2022

Курганский губернатор призвал к трибуналу над "зачинателями пандемии"

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что не верит в "нулевого пациента", заразившегося коронавирусом, и считает, что пандемия должна закончиться... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:22

2022-02-01T18:22

2022-02-01T18:22

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

курганская область

вадим шумков

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коронавирус covid-19

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что не верит в "нулевого пациента", заразившегося коронавирусом, и считает, что пандемия должна закончиться "международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами".В соцсети "ВКонтакте" Шумков ответил на вопросы жителей региона о том, верит ли он в коронавирус и вакцину."В отношении самого вируса, полагаю, главные "открытия" еще далеко впереди. Мне 50 лет, я учился в советской школе, где не было "Тик-Тока" или "клипового" восприятия. А в классическом университете мы изучали логику и критичное мышление. Возможно, поэтому в то, что был некий "нулевой" китайский пациент, который пошел на рынок и съел летучую мышь, после чего вдруг заболел весь мир, я не верю", - написал он.По его словам, "мы живем в мире, где войны, несмотря на трескотню про "демократию" и масштабную информационную завесу, как правило, имеют сугубо экономические причины", и воевать традиционным оружием "страшновато ("обратка" прилететь может), но сверхприбылей по-прежнему хочется, потому идут в ход иные формы".Поэтому, считает Шумков, возможны "внешне странные взаимосвязи международных организаций здравоохранения с собственниками крупнейших заморских фармкомпаний, а также десятки иностранных биолабораторий на территории бывших республик СССР".По его словам, "остальное - как в обычной войне: вирус распространяется, люди гибнут, отдельные корпорации и лица богатеют", и "отличие от обычной войны - разве что не рвутся снаряды и ракеты, а вместо корпораций ВПК зарабатывают иные бенефициары"."Звучит, возможно, цинично. Вместе с тем, если и эта пандемия не закончится полноценным международным расследованием и международным трибуналом над ее зачинателями и бенефициарами, как судили ранее военных преступников, то наш мир могут ждать новые испытания", - считает глава региона.По данным правительства региона, в Курганской области на 1 февраля с диагнозом COVID-19 госпитализированы 58 человек, выписаны по выздоровлению из стационаров и амбулаторно 109 человек. Выявлено 344 новых случая ковида.

https://ria.ru/20211117/patrushev-1759410577.html

https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html

https://ria.ru/20220124/pandemiya-1769239396.html

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здоровье - общество, общество, курганская область, вадим шумков, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19