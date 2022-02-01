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Замглавы МИД Богданов встретился с членом ЦК ФАТХ Шейхом
Замглавы МИД Богданов встретился с членом ЦК ФАТХ Шейхом - РИА Новости, 01.02.2022
Замглавы МИД Богданов встретился с членом ЦК ФАТХ Шейхом
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с членом ЦК ФАТХ, министром по гражданским делам Палестинской национальной... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:20
2022-02-01T13:19
в мире
израиль
сша
оон
хамас
палестинская национальная администрация
михаил богданов
дональд трамп
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с членом ЦК ФАТХ, министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации (ПНА) Хусейном Шейхом палестино-израильское урегулирование, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования, в том числе в свете состоявшегося накануне телефонного разговора Главы ПНА М.Аббаса с Госсекретарем США Э.Блинкеном, а также предстоящего в начале февраля заседания Центрального Совета Организации освобождения Палестины (ООП)", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что при этом была акцентирована актуальность скорейшего проведения встречи ближневосточного "квартета" международных посредников с участием России, США, ЕС и ООН на министерском уровне."С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку законного права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили в ведомстве.США и Палестинская администрация пытаются заново наладить сотрудничество, которое было практически полностью свернуто при бывшем президенте Дональде Трампе. Ранее агентство ВАФА писало, что Аббас в ходе беседы подчеркнул необходимость положить конец израильской оккупации, прекратить строительство поселений и нападения поселенцев, уважать статус-кво вокруг мечети Аль-Акса, а также остановить изгнание палестинских жителей из районов Иерусалима. Аббас подчеркнул необходимость прекращения односторонних шагов Израиля, подрывающих решения о создании двух государств для двух народов, и призвал ко встрече "Международной четверки" посредников по урегулированию на Ближнем Востоке на уровне министров, чтобы запустить реальный политический процесс.Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html
https://ria.ru/20211123/putin-1760340178.html
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в мире, израиль, сша, оон, хамас, палестинская национальная администрация, михаил богданов, дональд трамп, россия
13:20 01.02.2022
 
Замглавы МИД Богданов встретился с членом ЦК ФАТХ Шейхом

Замглавы МИД Богданов и член ЦК ФАТХ Шейх обсудили палестино-израильское урегулирование

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с членом ЦК ФАТХ, министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации (ПНА) Хусейном Шейхом палестино-израильское урегулирование, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования, в том числе в свете состоявшегося накануне телефонного разговора Главы ПНА М.Аббаса с Госсекретарем США Э.Блинкеном, а также предстоящего в начале февраля заседания Центрального Совета Организации освобождения Палестины (ООП)", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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Отмечается, что при этом была акцентирована актуальность скорейшего проведения встречи ближневосточного "квартета" международных посредников с участием России, США, ЕС и ООН на министерском уровне.
"С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку законного права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили в ведомстве.
США и Палестинская администрация пытаются заново наладить сотрудничество, которое было практически полностью свернуто при бывшем президенте Дональде Трампе. Ранее агентство ВАФА писало, что Аббас в ходе беседы подчеркнул необходимость положить конец израильской оккупации, прекратить строительство поселений и нападения поселенцев, уважать статус-кво вокруг мечети Аль-Акса, а также остановить изгнание палестинских жителей из районов Иерусалима. Аббас подчеркнул необходимость прекращения односторонних шагов Израиля, подрывающих решения о создании двух государств для двух народов, и призвал ко встрече "Международной четверки" посредников по урегулированию на Ближнем Востоке на уровне министров, чтобы запустить реальный политический процесс.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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В миреИзраильСШАООНХамасПалестинская национальная администрацияМихаил БогдановДональд ТрампРоссия
 
 
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