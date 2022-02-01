Замглавы МИД Богданов встретился с членом ЦК ФАТХ Шейхом
Замглавы МИД Богданов и член ЦК ФАТХ Шейх обсудили палестино-израильское урегулирование
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил по телефону с членом ЦК ФАТХ, министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации (ПНА) Хусейном Шейхом палестино-израильское урегулирование, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования, в том числе в свете состоявшегося накануне телефонного разговора Главы ПНА М.Аббаса с Госсекретарем США Э.Блинкеном, а также предстоящего в начале февраля заседания Центрального Совета Организации освобождения Палестины (ООП)", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"С российской стороны была подтверждена последовательная позиция в поддержку законного права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - добавили в ведомстве.
США и Палестинская администрация пытаются заново наладить сотрудничество, которое было практически полностью свернуто при бывшем президенте Дональде Трампе. Ранее агентство ВАФА писало, что Аббас в ходе беседы подчеркнул необходимость положить конец израильской оккупации, прекратить строительство поселений и нападения поселенцев, уважать статус-кво вокруг мечети Аль-Акса, а также остановить изгнание палестинских жителей из районов Иерусалима. Аббас подчеркнул необходимость прекращения односторонних шагов Израиля, подрывающих решения о создании двух государств для двух народов, и призвал ко встрече "Международной четверки" посредников по урегулированию на Ближнем Востоке на уровне министров, чтобы запустить реальный политический процесс.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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