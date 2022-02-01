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Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности, заявил Песков
Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 01.02.2022
Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности, заявил Песков
Москва только готовит письменный ответ Вашингтону по основной теме — гарантиям ее безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:46
2022-02-01T15:53
россия
в мире
украина
сша
владимир путин
дмитрий песков
александр грушко
нато
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва только готовит письменный ответ Вашингтону по основной теме — гарантиям ее безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждение Госдепа о том, что США такой документ уже получили."Нет, там возникла путаница, это были другие соображения, которые несколько по другой проблематике. &lt;...&gt; Основного ответа России по главной теме, наверное, нынешних времен передано не было, пока еще этот ответ готовится", — уточнил представитель Кремля.Он подчеркнул, что окончательное решение о сроках остается за президентом Путиным.По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, США ждут, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров передаст реакцию Москвы 1 февраля во время телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном. В американском ведомстве РИА Новости заявили, что письменный ответ у них уже есть, однако позже замглавы МИД Александр Грушко это опроверг.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770404517.html
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россия, в мире, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:46 01.02.2022 (обновлено: 15:53 01.02.2022)
 
Россия пока готовит ответ США по гарантиям безопасности, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия готовит ответ США по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтол переговоров в отеле "Президент" в Женеве
Стол переговоров в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стол переговоров в отеле "Президент" в Женеве
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва только готовит письменный ответ Вашингтону по основной теме — гарантиям ее безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждение Госдепа о том, что США такой документ уже получили.
"Нет, там возникла путаница, это были другие соображения, которые несколько по другой проблематике. <...> Основного ответа России по главной теме, наверное, нынешних времен передано не было, пока еще этот ответ готовится", — уточнил представитель Кремля.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Посольство: Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США
Он подчеркнул, что окончательное решение о сроках остается за президентом Путиным.
По словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, США ждут, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров передаст реакцию Москвы 1 февраля во время телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном. В американском ведомстве РИА Новости заявили, что письменный ответ у них уже есть, однако позже замглавы МИД Александр Грушко это опроверг.

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и западных стран стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
РоссияВ миреУкраинаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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