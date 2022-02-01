https://ria.ru/20220201/otvet-1770400358.html

СМИ: США получили от России ответ на предложение по деэскалации

СМИ: США получили от России ответ на предложение по деэскалации - РИА Новости, 01.02.2022

СМИ: США получили от России ответ на предложение по деэскалации

США получили от властей России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, передает агентство Associated Press со ссылкой... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T02:08

2022-02-01T02:08

2022-02-01T02:14

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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. США получили от властей России ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрацииСогласно этим данным, ответ был передан американской стороне в письменной форме.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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в мире, сша, россия, украина