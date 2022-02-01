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СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву
СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву - РИА Новости, 01.02.2022
СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву
Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T03:18
2022-02-01T03:18
2022-02-01T12:40
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МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины, сообщило Folha de Sao Paulo.Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин.По информации Folha de Sao Paulo, аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена провела с Аргентиной, президент которой Альберто Фернандес приедет в Россию на этой неделе."В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента. — Прим. ред.), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена", — говорится в статье.При этом источники отметили, что желания отменить поездку в Москву в бразильском правительстве сейчас нет — "на встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, сша, бразилия, россия
03:18 01.02.2022 (обновлено: 12:40 01.02.2022)
СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву
Folha de Sao Paulo: США выступили за отмену визита президента Бразилии Болсонару в Москву
МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости.
Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины, сообщило
Folha de Sao Paulo.
Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает (чью-либо. — Прим. ред.) сторону в конфликте", — цитирует издание источники в бразильском МИД.
По информации Folha de Sao Paulo, аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена
провела с Аргентиной
, президент которой Альберто Фернандес
приедет в Россию
на этой неделе.
"В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента. — Прим. ред.), однако аргументы США
дают понять, что Вашингтон
работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена", — говорится в статье.
При этом источники отметили, что желания отменить поездку в Москву
в бразильском правительстве сейчас нет — "на встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии
с Россией, партнеров по БРИКС
, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы".
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.