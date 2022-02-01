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СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву

СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву - РИА Новости, 01.02.2022

СМИ: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву

Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T03:18

2022-02-01T03:18

2022-02-01T12:40

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МЕХИКО, 1 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару, добиваясь отмены его поездки в Россию на фоне напряженности вокруг Украины, сообщило Folha de Sao Paulo.Ранее Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале. В Россию бразильского лидера в декабре пригласил президент Владимир Путин.По информации Folha de Sao Paulo, аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена провела с Аргентиной, президент которой Альберто Фернандес приедет в Россию на этой неделе."В разговорах нет явного запроса изменить повестку (президента. — Прим. ред.), однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена", — говорится в статье.При этом источники отметили, что желания отменить поездку в Москву в бразильском правительстве сейчас нет — "на встречах президента будет обсуждаться обширная повестка двусторонних отношений Бразилии с Россией, партнеров по БРИКС, которая не имеет никакого отношения к геополитической ситуации на востоке Европы".Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220118/peskov-1768355623.html

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