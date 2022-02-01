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Приморца будут судить за осквернение Вечного огня в Уссурийске

Приморца будут судить за осквернение Вечного огня в Уссурийске - РИА Новости, 01.02.2022

Приморца будут судить за осквернение Вечного огня в Уссурийске

Жителя Приморья будут судить по обвинению в осквернении мемориала воинам Великой Отечественной войны в Уссурийске, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T02:48

2022-02-01T02:48

2022-02-01T02:48

происшествия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Жителя Приморья будут судить по обвинению в осквернении мемориала воинам Великой Отечественной войны в Уссурийске, сообщает краевая прокуратура.В ноябре 2021 года прокуратура сообщала, что неизвестный затушил Вечный огонь мемориала воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, "залив его жидкостью". Полиция задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний приморец, который рассказал, что решил погреться у Вечного огня, после чего залил его принесенным с собой напитком. Медосвидетельствование установило у него алкогольное опьянение. Полиция возбудила уголовное дело по статье "вандализм", также были составлены протоколы об административных правонарушениях.Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Уссурийска и Уссурийского района для рассмотрения по существу.Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы в Уссурийске. В 1941 году из уссурийцев, которые уходили на фронт, была сформирована 239-я стрелковая дивизия. С боями она прошла от Москвы до Берлина. Город дал фронту более 10 тысяч бойцов, из них 3 тысячи погибли на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу пятерым уссурийцам было присвоено звание Героев Советского Союза, 5 тысяч награждены орденами и медалями. Отдавая дань подвигу, жители Уссурийска в мае 1977 года установили памятник на площади Победы.

https://ria.ru/20220123/vandalizm-1769146521.html

уссурийск

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происшествия, уссурийск