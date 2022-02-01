https://ria.ru/20220201/orban-1770576630.html

Орбан заявил о возможности преодолеть разногласия между Россией и Западом

Орбан заявил о возможности преодолеть разногласия между Россией и Западом - РИА Новости, 01.02.2022

Орбан заявил о возможности преодолеть разногласия между Россией и Западом

Разногласия Запада и России в сфере безопасности можно преодолеть, можно гарантировать безопасность РФ в такой форме, чтобы это устроило НАТО, заявил... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T21:19

2022-02-01T21:19

2022-02-01T21:19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разногласия Запада и России в сфере безопасности можно преодолеть, можно гарантировать безопасность РФ в такой форме, чтобы это устроило НАТО, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Ситуация сложная и различия значительны… Это расстояние хоть и далекое, но и непреодолимым его назвать тоже нельзя. Я убедился сегодня в том, что эти различия в позициях могут быть преодолены и можно заключить такие соглашения, которые будут гарантировать мир, безопасность России и то, что будет приемлемым для стран-членов. Так что такая договоренность возможна, и я очень надеюсь, что переговоры в последующие дни, недели приведут к такому соглашению", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220201/nato-1770569405.html

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владимир путин, сша, россия, нато, венгрия, виктор орбан, в мире