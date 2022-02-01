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Орбан заявил, что планирует выиграть следующие выборы в Венгрии
Орбан заявил, что планирует выиграть следующие выборы в Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022
Орбан заявил, что планирует выиграть следующие выборы в Венгрии
Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен в апреле выставить свою кандидатуру на очередных выборах и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:41
2022-02-01T16:43
в мире
венгрия
москва
владимир путин
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен в апреле выставить свою кандидатуру на очередных выборах и надеется на победу, российский лидер отметил, что Москва готова работать с любым избранным народом премьером, но сотрудничество с Орбаном очень плодотворное."Это получается наша 12-я встреча. Практически все, кто были моими коллегами по Евросоюзу, уже не являются ими… Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы. Я собираюсь победить, поэтому у меня обоснованное предположение, что мы увидимся в будущем в течение двух лет", - сказал Орбан на встрече с Путиным.Российский лидер со своей стороны отметил, что в данном случае принято говорить о том, что Москва готова работать с любым избранным руководителем. Но при этом Путин отметил, что Орбан многое сделал в интересах Венгрии и России.
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Встреча Путина и Орбана на переговорах в Москве
Встреча Путина и Орбана на переговорах в Москве
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в мире, венгрия, москва, владимир путин, виктор орбан, россия
14:41 01.02.2022 (обновлено: 16:43 01.02.2022)
 
Орбан заявил, что планирует выиграть следующие выборы в Венгрии

Премьер Венгрии заявил, что планирует выиграть следующие выборы и не собирается уходить

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен в апреле выставить свою кандидатуру на очередных выборах и надеется на победу, российский лидер отметил, что Москва готова работать с любым избранным народом премьером, но сотрудничество с Орбаном очень плодотворное.
"Это получается наша 12-я встреча. Практически все, кто были моими коллегами по Евросоюзу, уже не являются ими… Я, честно говоря, не планирую уходить. В апреле выборы. Я собираюсь победить, поэтому у меня обоснованное предположение, что мы увидимся в будущем в течение двух лет", - сказал Орбан на встрече с Путиным.
Российский лидер со своей стороны отметил, что в данном случае принято говорить о том, что Москва готова работать с любым избранным руководителем. Но при этом Путин отметил, что Орбан многое сделал в интересах Венгрии и России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 14:43
Ни один европейский руководитель не хочет войны, заявил Орбан
 
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