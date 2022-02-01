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Россиян предупредили о смертельно опасной одышке
Мясников предупредил о смертельно опасной одышке - РИА Новости, 01.02.2022
Россиян предупредили о смертельно опасной одышке
Одышка у здорового человека может быть вполне нормальным явлением, однако для некоторых она становится предвестником серьезных заболеваний, заявил врач и... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:09
2022-02-01T12:32
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Одышка у здорового человека может быть вполне нормальным явлением, однако для некоторых она становится предвестником серьезных заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".По словам специалиста, ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя и по ночам порой свидетельствует о сердечной недостаточности. Иногда остро возникающая одышка сигнализирует об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. Что касается панических атак, то при них действительно случаются проблемы с дыханием, однако в серьезные проблемы со здоровьем такое явление не перерастает. Кроме того, опасность одышки зависит от образа жизни человека, подчеркнул врач."Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. У любого человека при быстром подъеме на четвертый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое", — объяснил медик.Ранее Мясников назвал напиток, который помогает предотвратить инфаркт: по его мнению, натуральный кофе не только снижает риск возникновения проблем с сердцем, но и полезен при болезнях печени, так как предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. У страдающих от гипертонии этот напиток не спровоцирует дальнейшего повышения давлении при условии, что человек пьет кофе не впервые, заметил специалист.
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
11:09 01.02.2022 (обновлено: 12:32 01.02.2022)
 
Мясников предупредил о смертельно опасной одышке

Врач Мясников: остро возникающая одышка может свидетельствовать об инфаркте

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : ВГТРК
Александр Мясников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Одышка у здорового человека может быть вполне нормальным явлением, однако для некоторых она становится предвестником серьезных заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1".
По словам специалиста, ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя и по ночам порой свидетельствует о сердечной недостаточности. Иногда остро возникающая одышка сигнализирует об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. Что касается панических атак, то при них действительно случаются проблемы с дыханием, однако в серьезные проблемы со здоровьем такое явление не перерастает. Кроме того, опасность одышки зависит от образа жизни человека, подчеркнул врач.
"Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. У любого человека при быстром подъеме на четвертый этаж может быть одышка. Вопрос, через какое время состояние нормализуется. Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое", — объяснил медик.
Ранее Мясников назвал напиток, который помогает предотвратить инфаркт: по его мнению, натуральный кофе не только снижает риск возникновения проблем с сердцем, но и полезен при болезнях печени, так как предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. У страдающих от гипертонии этот напиток не спровоцирует дальнейшего повышения давлении при условии, что человек пьет кофе не впервые, заметил специалист.
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