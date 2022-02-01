https://ria.ru/20220201/oon-1770558506.html
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН по Украине
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН по Украине - РИА Новости, 01.02.2022
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН по Украине
Читатели британской газеты The Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:31
2022-02-01T19:31
2022-02-01T22:33
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сша
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису.Ранее The Washington Post написала об острейшей словесной перепалке между российским и американским дипломатами. По данным газеты, Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы "пытается выставить Украину агрессором", чтобы устроить предлог для "вторжения". Представитель России указал, что США сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями.Дипломат также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера". В ответ на заявления о готовящемся "вторжении" он подчеркнул, что ни один российский политик или общественный деятель "не говорил, что мы хотим напасть на Украину".Читатели The Times сочли справедливыми слова Небензи и выступили в поддержку позиции Москвы.Так, один из комментаторов напомнил, что НАТО окружила Россию своими базами."Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?" — спросил он.Другой пользователь добавил, что в Россию всегда вторгались только с Запада."Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов", — написали в комментариях.Один из читателей выразил недовольство тем, что Россия держит какие бы то ни было войска на границе с Украиной."А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет", — ответили ему.Другой пользователь, в свою очередь, напомнил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, сша, украина, нато, великобритания, василий небензя
19:31 01.02.2022 (обновлено: 22:33 01.02.2022)
Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН по Украине
Читатели The Times поддержали постпреда России в ООН Небензю в споре с американским коллегой
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Читатели британской газеты The Times
поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису.
Ранее The Washington Post написала об острейшей словесной перепалке между российским и американским дипломатами. По данным газеты, Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы "пытается выставить Украину
агрессором", чтобы устроить предлог для "вторжения". Представитель России
указал, что США
сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями.
Дипломат также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера". В ответ на заявления о готовящемся "вторжении" он подчеркнул, что ни один российский политик или общественный деятель "не говорил, что мы хотим напасть на Украину".
Читатели The Times сочли справедливыми слова Небензи и выступили в поддержку позиции Москвы.
Так, один из комментаторов напомнил, что НАТО
окружила Россию своими базами.
"Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике
?" — спросил он.
Другой пользователь добавил, что в Россию всегда вторгались только с Запада.
"Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов", — написали в комментариях.
Один из читателей выразил недовольство тем, что Россия держит какие бы то ни было войска на границе с Украиной.
"А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет", — ответили ему.
Другой пользователь, в свою очередь, напомнил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского
"вернуть" Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса
.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков
, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров
, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>