Британцы поддержали Небензю в споре с постпредом США в ООН по Украине

Читатели британской газеты The Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times поддержали позицию постоянного представителя России при ООН Василия Небензи в споре с коллегой из США Линдой Томас-Гринфилд на заседании Совбеза по украинскому кризису.Ранее The Washington Post написала об острейшей словесной перепалке между российским и американским дипломатами. По данным газеты, Небензя резко ответил на обвинения Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы "пытается выставить Украину агрессором", чтобы устроить предлог для "вторжения". Представитель России указал, что США сами провоцируют эскалацию напряженности своими ложными обвинениями.Дипломат также обвинил страны Запада в том, что они привели к власти в граничащих с Россией странах "чистых нацистов", а также в героизации тех, кто сражался на стороне Гитлера". В ответ на заявления о готовящемся "вторжении" он подчеркнул, что ни один российский политик или общественный деятель "не говорил, что мы хотим напасть на Украину".Читатели The Times сочли справедливыми слова Небензи и выступили в поддержку позиции Москвы.Так, один из комментаторов напомнил, что НАТО окружила Россию своими базами."Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?" — спросил он.Другой пользователь добавил, что в Россию всегда вторгались только с Запада."Байден напрашивается на войну, чтобы отвлечь публику от внутренних провалов", — написали в комментариях.Один из читателей выразил недовольство тем, что Россия держит какие бы то ни было войска на границе с Украиной."А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет", — ответили ему.Другой пользователь, в свою очередь, напомнил об угрозах президента Украины Владимира Зеленского "вернуть" Крым силой и размещении значительной части вооруженных сил на границе с республиками Донбасса.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные необоснованные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

