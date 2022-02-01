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Постпред США в ООН назвала заседание Совбеза по Украине "успешным"
Постпред США в ООН назвала заседание Совбеза по Украине "успешным" - РИА Новости, 01.02.2022
Постпред США в ООН назвала заседание Совбеза по Украине "успешным"
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:39
2022-02-01T20:44
в мире
сша
оон
совет безопасности оон
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ООН, 1 фев – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины.В понедельник прошло инициированное США заседание СБ ООН, на котором Вашингтон хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. РФ заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению РФ со стороны Запада. Москва попросила предоставить доказательства якобы имеющихся планов агрессии против Украины, но никто их не предоставил. Также никто из западных стран в СБ ООН не смог обосновать произносимую ими цифру в "100 тысяч военнослужащих" РФ, якобы переброшенных к границе с Украиной.Прямо перед заседанием Россия запросила проведения процедурного голосования на предмет того, проводить ли его вообще. Для того, чтобы заседание СБ ООН состоялось, требовалось 9 голосов из 15 членов Совбеза. По итогам голосования Совет постановил проводить мероприятие.Во вторник Томас-Гринфилд дала интервью компании NPR. На вопрос ведущего о том, чувствует ли она, что вчера что-то действительно было достигнуто, постпред ответила: "Абсолютно". По ее словам, Россия "услышала от мира", что с американцами согласны. "Они пытались не дать провести это заседание. Они призвали к голосованию, но они не выиграли. Совет проголосовал за то, чтобы услышать мнение России. Совет проголосовал за открытое и публичное обсуждение этого вопроса. Так что провала явно не было", – указала Томас-Гринфилд. По ее мнению, заседание было "абсолютным успехом". "Для нас это был абсолютный успех - мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских, и мы смогли опровергнуть их дезинформацию и их пропагандистскую кампанию", - добавила она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770376771.html
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в мире, сша, оон, совет безопасности оон, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:39 01.02.2022 (обновлено: 20:44 01.02.2022)
 
Постпред США в ООН назвала заседание Совбеза по Украине "успешным"

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд назвала заседание Совбеза по Украине "успешным"

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 1 фев – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сочла успешным прошедшее накануне заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины.
В понедельник прошло инициированное США заседание СБ ООН, на котором Вашингтон хотел обсудить якобы "угрожающее поведение" РФ по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. РФ заранее сочла такое заседание американским PR-трюком. Мероприятие свелось к бездоказательному обвинению РФ со стороны Запада. Москва попросила предоставить доказательства якобы имеющихся планов агрессии против Украины, но никто их не предоставил. Также никто из западных стран в СБ ООН не смог обосновать произносимую ими цифру в "100 тысяч военнослужащих" РФ, якобы переброшенных к границе с Украиной.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 18:12
Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины
Прямо перед заседанием Россия запросила проведения процедурного голосования на предмет того, проводить ли его вообще. Для того, чтобы заседание СБ ООН состоялось, требовалось 9 голосов из 15 членов Совбеза. По итогам голосования Совет постановил проводить мероприятие.
Во вторник Томас-Гринфилд дала интервью компании NPR. На вопрос ведущего о том, чувствует ли она, что вчера что-то действительно было достигнуто, постпред ответила: "Абсолютно". По ее словам, Россия "услышала от мира", что с американцами согласны. "Они пытались не дать провести это заседание. Они призвали к голосованию, но они не выиграли. Совет проголосовал за то, чтобы услышать мнение России. Совет проголосовал за открытое и публичное обсуждение этого вопроса. Так что провала явно не было", – указала Томас-Гринфилд.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Россия не исключает провокаций Украины против ДНР и ЛНР
По ее мнению, заседание было "абсолютным успехом". "Для нас это был абсолютный успех - мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских, и мы смогли опровергнуть их дезинформацию и их пропагандистскую кампанию", - добавила она.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 00:15
США пригрозили России в ООН "масштабными последствиями" из-за Украины
 
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