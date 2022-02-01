https://ria.ru/20220201/omikron-1770512433.html

Подвид "омикрона" BA.2 заразнее оригинального штамма, заявили ученые

Подвид "омикрона" BA.2 заразнее оригинального штамма, заявили ученые - РИА Новости, 01.02.2022

Подвид "омикрона" BA.2 заразнее оригинального штамма, заявили ученые

Ученые из Дании выяснили, что подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса, РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:30

2022-02-01T16:30

2022-02-01T16:34

великобритания

дания

копенгагенский университет

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Ученые из Дании выяснили, что подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса, сообщает датский Институт сывороток.Подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом коронавируса в Дании, вытеснив оригинальный штамм "омикрон".По данным института, риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным "омикроном"."Анализы показывают, что как вакцинированные, так и невакцинированные более восприимчивы к BA.2, чем к BA.1, и что невакцинированные чаще заражают других BA.2 по сравнению с BA.1. Это говорит о том, что BA.2 присуща более высокая заразность по сравнению с BA.1. Но исследования показывают, что привитые, особенно прошедшие ревакцинацию, заражаются намного реже и намного реже передают инфекцию как в случае с BA.1, так и в случае с BA.2", - сказала специалист датского института сывороток Камилла Холтен Мёллер.Институт подчеркивает, что исследование пока не прошло коллегиальную проверку.Исследование провели специалисты из датского Института сывороток, Копенгагенского университета и датского Технического университета. В нем приняли участие более 8,5 тысячи семей и суммарно около 18 тысяч человек в период с 20 декабря 2021 года по 18 января.Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) 21 января обозначило разновидность штамма "омикрон" ВА.2 как исследуемый вариант. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют об увеличении темпов роста инфекции по сравнению с BA.1, однако необходим дальнейший анализ.

https://ria.ru/20220201/omikron-1770462747.html

https://ria.ru/20220131/simptomy-1770376931.html

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великобритания, дания, копенгагенский университет, коронавирус covid-19, в мире