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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Как выявить у себя "стелс-омикрон"
Названы главные симптомы "стелс-омикрона" - РИА Новости, 01.02.2022
Как выявить у себя "стелс-омикрон"
Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма. Об этом пишет Express со... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T02:21
2022-02-01T09:20
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.В список основных отличительных черт "стелс-омикрона" попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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весь мир, коронавирус covid-19
02:21 01.02.2022 (обновлено: 09:20 01.02.2022)
 
Названы главные симптомы "стелс-омикрона"

Express: главным симптомом нового подвида коронавируса BA.2 признали сильный кашель

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как "скрытый омикрон", схожи с симптомами изначального штамма. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.
В список основных отличительных черт "стелс-омикрона" попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.
При обнаружении любого из перечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.
На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Медицинский работник наполняет шприц вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 19:46Распространение коронавируса
Британские врачи опубликовали новые данные о "скрытом" омикроне
Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
 
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