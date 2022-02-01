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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/ogranicheniya-1770532344.html
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19
ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:50
2022-02-01T18:02
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
воз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом "омикрон", заявила на брифинге во вторник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.‎"Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ВОЗ оценивает решения ряда стран Северной Европы полностью снять введенные ранее ограничения в связи с COVID-19.По ее словам, принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.Эксперт напомнила, что за прошедшую неделю страны сообщили ВОЗ о 22 миллионах новых случаев заражений, большинство из которых приходится на "омикрон". И хотя этот штамм рассматривается как менее опасный, за прошедший месяц значительно выросло количество смертей от вируса.
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в мире, здоровье - общество, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
17:50 01.02.2022 (обновлено: 18:02 01.02.2022)
 
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19

Эксперт ВОЗ Ван Керкхове призвала страны к осторожности из-за роста смертности от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом "омикрон", заявила на брифинге во вторник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.‎
"Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ВОЗ оценивает решения ряда стран Северной Европы полностью снять введенные ранее ограничения в связи с COVID-19.
По ее словам, принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.
Эксперт напомнила, что за прошедшую неделю страны сообщили ВОЗ о 22 миллионах новых случаев заражений, большинство из которых приходится на "омикрон". И хотя этот штамм рассматривается как менее опасный, за прошедший месяц значительно выросло количество смертей от вируса.
 
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