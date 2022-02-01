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В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19
ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:50
2022-02-01T17:50
2022-02-01T18:02
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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом "омикрон", заявила на брифинге во вторник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ВОЗ оценивает решения ряда стран Северной Европы полностью снять введенные ранее ограничения в связи с COVID-19.По ее словам, принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.Эксперт напомнила, что за прошедшую неделю страны сообщили ВОЗ о 22 миллионах новых случаев заражений, большинство из которых приходится на "омикрон". И хотя этот штамм рассматривается как менее опасный, за прошедший месяц значительно выросло количество смертей от вируса.
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
17:50 01.02.2022 (обновлено: 18:02 01.02.2022)
В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19
Эксперт ВОЗ Ван Керкхове призвала страны к осторожности из-за роста смертности от COVID-19
ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом "омикрон", заявила на брифинге во вторник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ВОЗ
оценивает решения ряда стран Северной Европы полностью снять введенные ранее ограничения в связи с COVID-19
.
По ее словам, принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.
Эксперт напомнила, что за прошедшую неделю страны сообщили ВОЗ о 22 миллионах новых случаев заражений, большинство из которых приходится на "омикрон". И хотя этот штамм рассматривается как менее опасный, за прошедший месяц значительно выросло количество смертей от вируса.