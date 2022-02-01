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В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19

В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022

В ВОЗ призвали к осторожности при отмене ограничений по COVID-19

ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:50

2022-02-01T17:50

2022-02-01T18:02

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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости. ВОЗ призывает государства соблюдать осторожность при отмене ограничений, связанных с COVID-19, так как во многих странах еще не достигнут пик заражений штаммом "омикрон", заявила на брифинге во вторник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.‎"Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений "омикроном", многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ВОЗ оценивает решения ряда стран Северной Европы полностью снять введенные ранее ограничения в связи с COVID-19.По ее словам, принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.Эксперт напомнила, что за прошедшую неделю страны сообщили ВОЗ о 22 миллионах новых случаев заражений, большинство из которых приходится на "омикрон". И хотя этот штамм рассматривается как менее опасный, за прошедший месяц значительно выросло количество смертей от вируса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы