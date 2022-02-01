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Число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз, заявили в СЦКК
Число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз, заявили в СЦКК - РИА Новости, 01.02.2022
Число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз, заявили в СЦКК
Количество обстрелов территории ЛНР выросло в пять раз за месяц по сравнению с декабрем 2021 года, заявили во вторник в представительстве ЛНР в Совместном... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:22
2022-02-01T13:09
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
лнр
сцкк
россия
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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Количество обстрелов территории ЛНР выросло в пять раз за месяц по сравнению с декабрем 2021 года, заявили во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В январе 2022 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 21 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины. По сравнению с декабрем прошлого года количество нарушений режима прекращения огня увеличилось в пять раз", - говорится в тексте отчета СЦКК, предоставленном журналистам."За прошедший месяц по-прежнему высокой остается огневая активность на первомайском направлении, а именно в районе населенного пункта Золотое-5 и Молодежное (подконтрольные ЛНР – ред.), где зафиксировано 38% от всех нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении представительства ЛНР в СЦКК."За прошедший месяц, несмотря на заявленную приверженность Украины мерам по усилению режима прекращения огня, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины погибли два защитника республики, поврежден многоквартирный жилой дом и две хозяйственные постройки в населенном пункте Донецкий (под контролем ЛНР – ред.)", - добавили в СЦКК.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, лнр, сцкк, россия
12:22 01.02.2022 (обновлено: 13:09 01.02.2022)
 
Число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз, заявили в СЦКК

СЦКК: число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз за месяц

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области
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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Количество обстрелов территории ЛНР выросло в пять раз за месяц по сравнению с декабрем 2021 года, заявили во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В январе 2022 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 21 обстрел территории республики со стороны вооружённых формирований Украины. По сравнению с декабрем прошлого года количество нарушений режима прекращения огня увеличилось в пять раз", - говорится в тексте отчета СЦКК, предоставленном журналистам.
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"За прошедший месяц по-прежнему высокой остается огневая активность на первомайском направлении, а именно в районе населенного пункта Золотое-5 и Молодежное (подконтрольные ЛНР – ред.), где зафиксировано 38% от всех нарушений режима прекращения огня", - говорится в заявлении представительства ЛНР в СЦКК.
"За прошедший месяц, несмотря на заявленную приверженность Украины мерам по усилению режима прекращения огня, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины погибли два защитника республики, поврежден многоквартирный жилой дом и две хозяйственные постройки в населенном пункте Донецкий (под контролем ЛНР – ред.)", - добавили в СЦКК.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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