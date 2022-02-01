Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/obstrel-1770471936.html
В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе
В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе - РИА Новости, 01.02.2022
В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе
Украинские силовики 61 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение января, сообщил журналистам во вторник представитель РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T13:31
2022-02-01T13:31
в мире
украина
донбасс
днр
сцкк
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600711910_444:466:3257:2048_1920x0_80_0_0_a833126757cedcdc7ad11061932c0876.jpg
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики 61 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение января, сообщил журналистам во вторник представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщали, что в течение декабря 2021 года силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один мирный житель, ещё один получил ранения."С 1 по 31 января зафиксирован 61 факт нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Ранения получил один мирный житель. Повреждено два объекта инфраструктуры и четыре жилых дома ", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220201/obstrely-1770456973.html
https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600711910_989:661:2838:2048_1920x0_80_0_0_1f8bc6997e97d866bb9debcfd1cbb8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, днр, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
13:31 01.02.2022
 
В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе

Представитель ДНР: ВСУ 61 раз обстреляли территорию Донецкой республики в течение января

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики 61 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение января, сообщил журналистам во вторник представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщали, что в течение декабря 2021 года силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один мирный житель, ещё один получил ранения.
Дом со следами от снарядов в поселке Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
12:22
Число обстрелов территории ЛНР в январе возросло в пять раз, заявили в СЦКК
"С 1 по 31 января зафиксирован 61 факт нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Ранения получил один мирный житель. Повреждено два объекта инфраструктуры и четыре жилых дома ", - сказал представитель ведомства.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
11:01
Украина подготовила план наступления на Донбасс, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаДонбассДНРСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала