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В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе

В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе - РИА Новости, 01.02.2022

В ДНР заявили о 61 обстреле со стороны украинских силовиков в январе

Украинские силовики 61 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение января, сообщил журналистам во вторник представитель РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:31

2022-02-01T13:31

2022-02-01T13:31

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики 61 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение января, сообщил журналистам во вторник представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщали, что в течение декабря 2021 года силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один мирный житель, ещё один получил ранения."С 1 по 31 января зафиксирован 61 факт нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины. Ранения получил один мирный житель. Повреждено два объекта инфраструктуры и четыре жилых дома ", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220201/obstrely-1770456973.html

https://ria.ru/20220201/donbass-1770436504.html

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в мире, украина, донбасс, днр, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия