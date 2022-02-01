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Признание генерала ВСУ. Эти области мечтают войти в состав России

Генерал ВСУ назвал области Украины, "мечтающие войти в состав России" - РИА Новости, 01.02.2022

Признание генерала ВСУ. Эти области мечтают войти в состав России

Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо" назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:49

2022-02-01T15:49

2022-02-01T18:25

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо" назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже "присоединиться к России".Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").Обострение ситуации на УкраинеСейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники: противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220201/minomety-1770489658.html

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политика, украина, владимир зеленский, сергей лавров, михаил забродский, россия