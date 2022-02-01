Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/oblasti-1770503000.html
Признание генерала ВСУ. Эти области мечтают войти в состав России
Генерал ВСУ назвал области Украины, "мечтающие войти в состав России" - РИА Новости, 01.02.2022
Признание генерала ВСУ. Эти области мечтают войти в состав России
Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо" назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:49
2022-02-01T18:25
политика
украина
владимир зеленский
сергей лавров
михаил забродский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/36/1508563635_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0284b84c2ade40fa16f7be4ced116989.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо" назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже "присоединиться к России".Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").Обострение ситуации на УкраинеСейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники: противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220201/minomety-1770489658.html
https://ria.ru/20220201/zlost-1770493597.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/36/1508563635_93:0:1004:683_1920x0_80_0_0_26ebb9fc83f22ff250d6b43bae00cf5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, владимир зеленский, сергей лавров, михаил забродский, россия
15:49 01.02.2022 (обновлено: 18:25 01.02.2022)
 
Генерал ВСУ назвал области Украины, "мечтающие войти в состав России"

Генерал ВСУ Забродский: Харьков, Днепр и Одесса хотели бы войти в состав России

CC BY 2.0 / Министерство обороны Украины / Михаил Забродский
Михаил Забродский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
CC BY 2.0 / Министерство обороны Украины /
Михаил Забродский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо" назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже "присоединиться к России".

"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы", — заявил военный.

Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").

Обострение ситуации на Украине

Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники: противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
14:49
В Польше заявили о готовности передать Украине легкие минометы
На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
15:03
На Украине рассказали о "злости Зеленского" на США
 
ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМихаил ЗабродскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала