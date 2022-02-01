Признание генерала ВСУ. Эти области мечтают войти в состав России

15:49 01.02.2022 (обновлено: 18:25 01.02.2022)
Генерал ВСУ назвал области Украины, "мечтающие войти в состав России"
Генерал ВСУ Забродский: Харьков, Днепр и Одесса хотели бы войти в состав России
Михаил Забродский . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире телеканала "Эспрессо" назвал регионы Украины, жители которых, по его мнению, хотели бы отделиться или даже "присоединиться к России".
"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление: Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы", — заявил военный.
Михаил Забродский командовал высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").
Обострение ситуации на Украине
На фоне этого Украина, США и страны ЕС обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В то же время Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Кремле отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.